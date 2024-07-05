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三軍儀隊撤出中正紀念堂有譜了？　管理處續推多項「轉型正義推廣活動」

▲▼面中正紀念堂首排的愛國東路，近期興起不少豪宅建案。（圖／記者賴志昶攝）

▲正紀念堂。（圖／記者賴志昶攝）

生活中心／台北報導

中正紀念堂的轉型議題再次成為焦點。為了去個人崇拜和去威權化，行政院4日召開跨部會會議，審議轉型正義業務的最新進度報告。文化部在會中提出了一項新方案，計畫將三軍儀隊撤出中正紀念堂體，未來在民主大道進行勤務展示，且不再站哨。不過，何時開始實施，尚未確定。

長期以來，「中正紀念堂」一直被認為是轉型正義的核心問題，對於三軍儀隊的撤出，如何國防部長顧立雄日前備詢表示，三軍儀隊的操演安排，係由文化部主管，兩個部會已協調數次，進度良好，國防部完全配合文化部的決策。

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據了解，國防部、文化部針對執行方式、方案等取得的共識，初定先在7月初舉行的行政院轉型正義會報中討論國防部提出的方案，之後再於9月舉行的中正紀念堂轉型推動會議通過相關細節，並於年底正式實施。

▲▼中正紀念堂,自由廣場,觀光景點。（圖／記者姜國輝攝）

▲中正紀念堂的自由廣場。（圖／記者姜國輝攝）

另外，文化部所屬國立中正紀念堂管理處，最近也推出「時代留聲－113年轉型正義推廣活動」，活動自6月23日開跑至10月6日，規劃禁歌說唱會、電影沙龍、不義遺址走讀、主題講座及戲劇工作坊共12場不同主題活動。

時代留聲系列活動由禁歌說唱會打頭陣，由台灣流行音樂研究者徐睿楷和入圍第33屆金曲獎最佳新人獎的台灣台語獨立樂團「裝咖人樂團」聯袂演出2場。至於電影沙龍活動則安排《流麻溝十五號》、《返校》2場電影暨映後座談會。

「時代留聲－113年轉型正義推廣活動」系列活動之一「不義遺址走讀」規劃了4條路線，深入探索二二八事件與白色恐怖歷史，除導覽走讀外並搭配延伸活動。走讀主題包括「人民與子彈－二二八事件在淡水」、「香菸與子彈－二二八事件的導火線」、「抵抗國家暴力的勇者們」及「黑色之路－他們的故事」。

2場主題講座邀請東華大學華文文學系楊翠教授主講「性別視角下的白色恐怖與轉型正義」，讓參與者更理解女性在白色恐怖時期所面臨的特殊挑戰與困境，並思考當今轉型正義的關懷面向；而知名作家暨譯者林蔚昀主講「從波蘭的繪本漫畫，來看臺灣的轉型正義」，介紹波蘭繪本和漫畫作品，分享波蘭的轉型正義觀點，透過比較不同國家視角，深入理解轉型正義的多樣性和複雜性。

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