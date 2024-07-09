賴清德「軍力強弱非數學加減法」　談不對稱思維：以少勝多案例多

▲總統賴清德首次以三軍統帥身分於莒光園地談話，更是歷任總統中，首次參加精神戰力週的總統。（圖／青年日報提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德首次參與國軍精神戰力週，在與官兵對談中，談及台灣如何發揮不對稱戰力。賴清德表示，軍事實力的強弱，不是用單純數學的加減法來計算，在歷史上以少勝多的案例比比皆是。他認為，不對稱作戰的思維是「避其鋒、擊其弱」，利用周邊海峽和地理環境，建構多層次的防禦縱深，向外延伸打擊範圍，向內凝聚聯合戰力，以「防衛固守，重層嚇阻」的戰略。

以影片方式現身莒光園地，與戰鬥機聯隊官兵進行對談，並回應官兵提問。這也是賴清德上任以來以三軍統帥身分於莒光園地談話，更是歷任總統中，首次參加精神戰力週的總統。

「國軍精神戰力專案教育」是自民國94年起，配合年度漢光實兵驗證前，為堅定官兵愛國信念、強化精神戰力，透過專案教育方式，讓全體官兵體認國軍建軍備戰的目的與重要性；而今年是首次由總統實施精神勗勉。

在與官兵的對談中，針對如何有效發揮不對稱戰力守護台海和平？賴清德表示，軍事實力的強弱，不是用單純數學的加減法來計算，人數與武器裝備的多寡固然重要，但也不能完全代表一個國家的軍事能力。歷史上，以少勝多的案例比比皆是，能以嶄新思維、贏過守舊敵人的經驗，更是不計其數。

賴清德認為，不對稱作戰的思維是「避其鋒、擊其弱」，利用台灣周邊的海峽和地理環境，建構多層次的防禦縱深，向外延伸打擊範圍，向內凝聚聯合戰力，以「防衛固守，重層嚇阻」的戰略，確保國土的安全。

賴清德強調，台灣雖然小，但我們位處第一島鏈的關鍵位置，有著極重要的戰略地位。未來，他會積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防和不對稱戰力就是其中一個重要的支柱。台海的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素，他希望大家一起讓臺灣成為世界和平的舵手，也能當世界繁榮的推手。