三巨頭行賄鄭文燦！台塑爆官商勾結醜聞　光速切割盡顯毫無擔當

▲台塑王永慶倚重的老臣楊兆麟(坐輪椅者)涉行賄弊案後，被老東家發聲明切割關係。（圖／記者沈繼昌攝）

記者劉昌松／台北報導

曾被視為台塑「財務大總管」的老臣楊兆麟，與曾任台塑總管理處要職的侯水文、顧問廖俊松，分別因涉嫌行賄前桃園市長鄭文燦，被法院諭令收押或1千萬元交保，政商不當連結讓人聯想到10年前，遠雄集團爆出行賄桃園縣副縣長葉世文案，遠雄投資過的案子因此全被檢調翻出逐一檢視，不過這次爆發台塑高層行賄鄭文燦，台塑集團不僅企業形象重挫，立即發聲明撇清關係，指涉案被告都已退休，徹底撇清關係更顯得企業毫無擔當。

2014年間，台北地檢署偵辦遠雄集團行賄曾任營建署長的桃園副縣長葉世文，一路從「林口A7住宅」查到「八德合宜住宅」以及「新竹眷改案」，趙藤雄二審認罪換得緩刑，葉世文則因為收賄、財產來源不明等罪被判執行14年徒刑定讞。檢調持續追查，在2017年再將趙藤雄涉嫌大巨蛋、新北土地開發、掏空遠雄人壽、眷改行賄案等4大弊案起訴，現由法院審理中。

而這次涉貪官員層級更高，是前行政院副院長鄭文燦，涉嫌行賄的楊兆麟雖不是財團領袖，卻是被受王永慶、王永在兄弟器重的財經專家，曾被視為台塑企業的「財務大總管」，即使在王永慶過世後，也是台塑接班梯隊成形前，負責集團決策的7人小組成員，對於台塑的重要性不可言喻。

▲鄭文燦涉收賄遭法官裁定羈押禁見。（資料照／記者林敬旻攝）

引爆這起貪瀆弊案的「林口特定區計畫–工五工業區」，又稱華亞科技園區，正是台塑集團在1994年間，由南亞塑膠依據《都市計畫法》申請開發，是台灣第1宗由民間企業自行開發的乙種工業區，佔地158公頃，主要提供國內外高科技廠商進駐及成立亞太地區企業總部。

近年華亞園區廠房不足，有擴地增建的需要，政府規劃要把園區擴大到東側之農業區、宗教專用區與保護區，熟悉華亞園區開發計畫的楊兆麟，2016年才從台塑總管理處執行副總退休的侯水文，以及台塑顧問、華亞園區環境監督主委廖俊松在這次土地重劃案扮演重要角色。

檢調根據行動蒐證以及監聽懷疑，楊兆麟、侯水文、廖俊松「台塑三巨頭」等人涉嫌為了爭取周邊農地劃入開發案，在2017年9月籌資500萬元行賄鄭文燦，而鄭文燦收下1年後退還款項，專案小組陸續約談並收押侯水文及廖俊松父子共4人，楊兆麟則以千萬元交保候傳。

原本外界關注放在涉嫌收賄的鄭文燦遭檢察官聲押，卻2度被法院裁定交保，經檢方持續抗告，桃園地院11日第3度開庭才裁定收押後，這起貪瀆案的焦點逐漸回到台塑重臣與府院高官的人脈交情，台塑企業12日發布聲明，「有關媒體報導『變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案』疑似涉及本企業退休人員，經瞭解與本企業完全無關，謹此說明。」

台塑是國內企業龍頭之一，三巨頭卻涉嫌行賄鄭文燦而爆出官商勾結的巨大醜聞，不僅台塑企業形象重挫，其火速和三巨頭撇清關係的聲明更是盡顯企業毫無擔當。