鄭文燦遭收押救了台塑重臣楊兆麟　法院：無串證之虞沒必要羈押

▲鄭文燦涉貪關鍵人90歲楊兆麟維持千萬交保，桃園地院說明原因。（圖／記者黃克翔攝）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

海基會前董事長鄭文燦任職桃園市長期間涉嫌貪汙收賄，被檢方聲押後兩度被交保，直至11日才被羈押禁見，而列名「台塑三巨頭」的台塑集團總管理處前總經理楊兆麟，因為涉嫌行賄鄭文燦，日前以1000萬元交保，桃檢抗告發回更裁後，法院今（12）日重開羈押庭，仍維持1000萬元交保，桃園地院也說明裁定交保的主要理由，是鄭文燦已遭收押，沒有串證之虞。

桃園地院指出，鄭文燦現已經羈押在案，且本案主要共犯或證人也都被羈押，無法認定楊兆麟尚有勾串共犯或證人之虞。另一方面，楊兆麟於接受偵訊前數年，已從某家捲入此案的公司退股，也不會因為持有相關文件而有滅證之虞。

桃園地院表示，楊兆麟所涉不違背職務受賄罪、詐欺取財罪嫌重大，且有逃亡之虞，但已以交保替代羈押，且楊有持續在國內就醫的需求，且90歲的楊兆麟身體狀況顯然不佳，若以相當金額具保，並以限制住居、限制出境、出海強制處分，兼以諭知不得對外透露偵查過程中相關內容，楊兆麟亦不得以直接或間接方式與共犯或證人接觸下，應足以作為羈押的替代手段，因此維持原本裁定1000萬元交保。