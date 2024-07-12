鄭文燦收押是排除競爭者？　黃暐瀚：賴清德2028對手是民調高的諸侯

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

海基會前董事長鄭文燦深陷涉貪風暴，然而，有輿論認為本案的發展，是總統賴清德在向黨內立威，藉由肅貪讓民進黨定於一尊。對此，媒體人黃暐瀚今（12日）點評，就算賴清德真的有意要排除「2028的黨內對手」，這個人，也絕對不是鄭文燦，而是民意支持度更高，雄踞一方，擁有政治實力的地方諸侯才是。

黃暐瀚透露，最近在討論鄭文燦事件的時候，他總是不厭其煩地一再強調：「中華民國，無罪推定，任何人在被認定有罪之前，都應視為無罪」。他認為，雖然「無罪推定原則」是老生常談，聽了也不刺激，但，這是他討論時事的「堅持」。

然而，黃暐瀚說明，鄭文燦遭收押之後，已經沒有在2028挑戰賴清德的可能，停權三年也代表2026無法代表民進黨參選公職，因此，說「鄭文燦政治前途黯淡」，其實是基於政治現實的分析。

黃暐瀚坦言，自己能理解部分網友或許更想聽到「誰下令處理鄭？」「下一個換誰遭殃？」這類的評論，用「排除黨內競爭對手」的角度去看待這起司法案件。

不過，黃暐瀚提醒，持這種觀點的網友，等於認同中華民國的司法檢調，是可以被上位指揮，隨意入人於罪，完全不考慮客觀犯罪嫌疑的事實（收五百萬元），這種想法更像是錦衣衛橫行的大明王朝，而不是民主法治的台灣。

黃暐瀚強調，退一萬步來說，就算真的有意要排除「2028的黨內對手」，這個人，也絕對不是鄭文燦，而是民意支持度更高，雄踞一方，擁有政治實力的地方諸侯才是。

最後，黃暐瀚表示，司法案件確實會影響後續的政治板塊，但不能反過來理解為「為了達到某種政治目的，所以隨意用司法案件來處理」，因果前後，須得分明。