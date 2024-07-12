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藝人挺花蓮觀光！潘若迪、馬力歐現身與族人共舞：有需要都會在

▲▼藝人潘若迪、馬力歐現身與族人共跳南島豐年節大會舞，讓部落姊妹嗨翻天。（圖／花蓮市公所提供、下同）

▲▼藝人潘若迪、馬力歐現身與族人共跳南島豐年節大會舞，讓部落姊妹嗨翻天。（圖／花蓮市公所提供、下同）

記者王兆麟／花蓮報導

《2024太平洋南島聯合豐年節》即將在7月19日起一連三天在德興大草坪舉辦，花蓮市各部落族人利用晚上時間在市公所前廣場加緊腳步練習，藝人潘若迪、馬力歐今天也現身與族人共舞，讓部落姊妹嗨翻天。

今年大會舞主題歌曲「潮向南島Supu Ta」琅琅上口，Supu ta意為「一起走」，象徵著在美好的日子裡，大家牽起彼此的手，共同回到南島的故鄉，重溫傳承與文化的美好時光。連日來花蓮市各部落婦女姊妹，利用晚上時間在市公所前廣場團練。

▲▼藝人潘若迪、馬力歐現身與族人共跳南島豐年節大會舞，讓部落姊妹嗨翻天。（圖／花蓮市公所提供、下同）

花蓮市長魏嘉彥市長當天晚間再到廣場前慰勞大家的辛勞，並帶來密秘嘉賓-有氧天王潘若迪及馬力歐，兩人一現身，讓部落姊妹們歡呼雀躍，場面十分歡樂。在教練的指導下與潘若迪、馬力歐、議員魏嘉賢、李正文一起學習大會舞，感受原住民族樂舞及熱情。

魏嘉彥表示，花蓮受到地震的影響，觀光業受到重創，感謝潘若迪老師、馬力歐、小鍾以及許多藝人朋友們，一直都很關心花蓮地震的狀況，這次潘老師更與馬力歐親自來到花蓮拍片推廣觀光，更感謝他們兌現承諾，去年來到花蓮市公所陪大家一起練習，今年也一樣親臨現場與族人一起練舞，他們的到來不僅鼓舞了花蓮人，也為即將到來的豐年節增添了不少亮點。

▲▼藝人潘若迪、馬力歐現身與族人共跳南島豐年節大會舞，讓部落姊妹嗨翻天。（圖／花蓮市公所提供、下同）

潘若迪、馬力歐兩人11日中午抵達花蓮，預計停留3天，將透過直播拍攝花蓮的各觀光景點並大啖在地美食。潘若迪說，這一趟是特別為花蓮來，是要幫花蓮加油！只要花蓮有需要，他都會在。他也邀請大家跟著他們的腳步一起遊花蓮。

《2024太平洋南島聯合豐年節》即將在7月19日起一連三天在德興大草坪舉辦，花蓮市各部落族人利用晚上時間在市公所前廣場加緊腳步練習，藝人潘若迪、馬力歐今天也現身與族人共舞，讓部落姊妹嗨翻天。

▲▼藝人潘若迪、馬力歐現身與族人共跳南島豐年節大會舞，讓部落姊妹嗨翻天。（圖／花蓮市公所提供、下同）

今年大會舞主題歌曲「潮向南島Supu Ta」琅琅上口，Supu ta意為「一起走」，象徵著在美好的日子裡，大家牽起彼此的手，共同回到南島的故鄉，重溫傳承與文化的美好時光。連日來花蓮市各部落婦女姊妹，利用晚上時間在市公所前廣場團練。

花蓮市長魏嘉彥市長當天晚間再到廣場前慰勞大家的辛勞，並帶來密秘嘉賓-有氧天王潘若迪及馬力歐，兩人一現身，讓部落姊妹們歡呼雀躍，場面十分歡樂。在教練的指導下與潘若迪、馬力歐、議員魏嘉賢、李正文一起學習大會舞，感受原住民族樂舞及熱情。

▲▼藝人潘若迪、馬力歐現身與族人共跳南島豐年節大會舞，讓部落姊妹嗨翻天。（圖／花蓮市公所提供、下同）

潘若廸表示，特別為花蓮加油，只要花蓮有需要，他都會在。

魏嘉彥表示，花蓮受到地震的影響，觀光業受到重創，感謝潘若迪老師、馬力歐、小鍾以及許多藝人朋友們，一直都很關心花蓮地震的狀況，這次潘老師更與馬力歐親自來到花蓮拍片推廣觀光，更感謝他們兌現承諾，去年來到花蓮市公所陪大家一起練習，今年也一樣親臨現場與族人一起練舞，他們的到來不僅鼓舞了花蓮人，也為即將到來的豐年節增添了不少亮點。

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關鍵字：

藝人觀光潘若迪馬力歐現身族人共舞需要

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