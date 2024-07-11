南韓女團NewJeans出任觀光宣傳大使　瞄準年輕市場

▲新生代人氣女團NewJean接棒擔任2024年韓國觀光名譽宣傳大使。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者廖禹揚首爾11日專電

韓國文化體育觀光部今天公布新任觀光宣傳名譽大使，由近期相當受年輕世代歡迎的新生代女團NewJeans擔任，瞄準年輕觀光市場，推廣更「在地化」的韓國文化體驗。

繼在全球擁有廣大粉絲的男團BTS、以韓劇魷魚遊戲收穫國際知名度的演員李政宰之後，新生代人氣女團NewJean接棒擔任2024年韓國觀光名譽宣傳大使，今天出席文化體育觀光部舉行的委任儀式，並公開NewJeans擔綱拍攝的2部宣傳影片。

這次宣傳片分為體驗篇與美食篇，打破過去對韓國文化的既定印象，希望向外國觀光客宣傳「網路搜尋不到的」、更具當地人風格的「韓式旅行法」，例如登山時韓國人喜歡帶著泡麵、在山頂上享受美味，炸雞不只有連鎖品牌、更要嘗試傳統式炸全雞等。

在委任式上問及推薦的韓國觀光亮點時，NewJeans成員Haerin與Hanni分別推薦韓屋及適合夏季品嚐的蔘雞湯、冷麵。

除了主要宣傳影片外，NewJeans的5名成員各自以美食、流行、美妝等主題拍攝了短影片，為外國遊客提供各式文化體驗建議。韓國文體部表示，相關宣傳片預計以美國紐約時報廣場為起點，在東京、上海、曼谷、杜拜、墨西哥市等全球12個都市播放，並將在巴黎奧運期間攻占巴黎市內，加大宣傳力度。

據韓國政府統計，2023年造訪韓國的海外訪客中，35.6%年齡在30歲以下，因此選中深受年輕族群喜愛的NewJeans作為今年度宣傳大使。韓國文體部長柳仁村表示，希望藉此展現韓國觀光嶄新一面，提升年輕族群訪問韓國的意願，他也在委任式上請成員們在演唱會等活動上多宣傳韓國觀光。

韓國文體部表示，去年由李政宰擔任主角的宣傳片在社群網站的點閱率累計超過5.4億次，推動韓國觀光海外宣傳YouTube頻道創下全球國家觀光機構頻道中首次突破100萬訂閱的紀錄，顯示韓流明星在國際上的影響力與隨之而來的卓越宣傳效果。