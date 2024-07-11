　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓女團NewJeans出任觀光宣傳大使　瞄準年輕市場

▲▼ 韓國文化體育觀光部公布新任觀光宣傳名譽大使，由女團NewJeans擔任。（圖／達志影像／美聯社）

▲新生代人氣女團NewJean接棒擔任2024年韓國觀光名譽宣傳大使。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者廖禹揚首爾11日專電

韓國文化體育觀光部今天公布新任觀光宣傳名譽大使，由近期相當受年輕世代歡迎的新生代女團NewJeans擔任，瞄準年輕觀光市場，推廣更「在地化」的韓國文化體驗。

繼在全球擁有廣大粉絲的男團BTS、以韓劇魷魚遊戲收穫國際知名度的演員李政宰之後，新生代人氣女團NewJean接棒擔任2024年韓國觀光名譽宣傳大使，今天出席文化體育觀光部舉行的委任儀式，並公開NewJeans擔綱拍攝的2部宣傳影片。

這次宣傳片分為體驗篇與美食篇，打破過去對韓國文化的既定印象，希望向外國觀光客宣傳「網路搜尋不到的」、更具當地人風格的「韓式旅行法」，例如登山時韓國人喜歡帶著泡麵、在山頂上享受美味，炸雞不只有連鎖品牌、更要嘗試傳統式炸全雞等。

在委任式上問及推薦的韓國觀光亮點時，NewJeans成員Haerin與Hanni分別推薦韓屋及適合夏季品嚐的蔘雞湯、冷麵。

除了主要宣傳影片外，NewJeans的5名成員各自以美食、流行、美妝等主題拍攝了短影片，為外國遊客提供各式文化體驗建議。韓國文體部表示，相關宣傳片預計以美國紐約時報廣場為起點，在東京、上海、曼谷、杜拜、墨西哥市等全球12個都市播放，並將在巴黎奧運期間攻占巴黎市內，加大宣傳力度。

據韓國政府統計，2023年造訪韓國的海外訪客中，35.6%年齡在30歲以下，因此選中深受年輕族群喜愛的NewJeans作為今年度宣傳大使。韓國文體部長柳仁村表示，希望藉此展現韓國觀光嶄新一面，提升年輕族群訪問韓國的意願，他也在委任式上請成員們在演唱會等活動上多宣傳韓國觀光。

韓國文體部表示，去年由李政宰擔任主角的宣傳片在社群網站的點閱率累計超過5.4億次，推動韓國觀光海外宣傳YouTube頻道創下全球國家觀光機構頻道中首次突破100萬訂閱的紀錄，顯示韓流明星在國際上的影響力與隨之而來的卓越宣傳效果。

ET快訊
快訊／找到了！台中男麗水漁港落海2天　中彰大橋下尋獲遺體
不顧醫師警告！新竹男硬上路癲癇發作　撞死25歲女騎士
正面曝！槍手伏擊吳明達後投案　穿3萬Prada移送
唐治平放鳥泰拳賽　冒大雨「跑到基隆找媽媽」
快訊／雨勢升級！　12縣市豪大雨特報
鄭文燦還有多少資金可拿出？　吳子嘉驚爆：調度上億不是問題
神明指示！有人舉報槍手在半套店　警差點攻堅：可罰1.2萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

19歲女在男友面前「被棕熊拖走」　120公尺高處扔下懸崖活活摔死

全國都是老人！南韓「高齡人口破1千萬人」　等於每5人就有1老人

日韓紐澳參與北約峰會　重要性與意義一次看

北約：美軍在波蘭北部防空基地準備就緒　可攔截飛彈攻擊

以軍逼極端正統猶太教徒上戰場！拉比怒拒絕：學生根本不該出現在那

白目男拿塑膠袋「塞河馬嘴巴」被炎上！　印尼野生動物園怒了

南韓女團NewJeans出任觀光宣傳大使　瞄準年輕市場

祖克柏要小心了！川普放話當選就要抓「選舉詐欺者」：送去監獄關

全美最年輕鎮長只有21歲　兼顧學業接棒父親從政

BBC評論員妻女3人「在家遭十字弓射殺」　凶手竟是小女兒前男友

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

威震董座遭 「連開5槍」　手部中彈！槍手自行投案

柴犬翹家...挑女騎士跳上車　被送派出所坐門口等主人

台中BMW保養廠千坪地　新美齊38.8億吃下

全球熱爆！紐約橋過熱膨脹　加州死亡谷飆55度高溫

台中44歲媽抱2歲童墜12樓！　倒臥路邊雙亡

19歲女在男友面前「被棕熊拖走」　120公尺高處扔下懸崖活活摔死

全國都是老人！南韓「高齡人口破1千萬人」　等於每5人就有1老人

日韓紐澳參與北約峰會　重要性與意義一次看

北約：美軍在波蘭北部防空基地準備就緒　可攔截飛彈攻擊

以軍逼極端正統猶太教徒上戰場！拉比怒拒絕：學生根本不該出現在那

白目男拿塑膠袋「塞河馬嘴巴」被炎上！　印尼野生動物園怒了

南韓女團NewJeans出任觀光宣傳大使　瞄準年輕市場

祖克柏要小心了！川普放話當選就要抓「選舉詐欺者」：送去監獄關

全美最年輕鎮長只有21歲　兼顧學業接棒父親從政

BBC評論員妻女3人「在家遭十字弓射殺」　凶手竟是小女兒前男友

唐治平教泰拳預拿10萬元薪水　還收「百萬名車」通勤淡水到內湖

創3億海外商機！「新北出口拓銷團」首站印度傳捷報

楊丞琳連續10年「準時慶生李榮浩」！　曬同款自拍照高調放閃

Gogolook打入日本生態系！與樂天電信銷售「電話簡訊防詐方案」

快訊／找到了！台中男麗水漁港落海2天　中彰大橋下尋獲遺體

19歲女在男友面前「被棕熊拖走」　120公尺高處扔下懸崖活活摔死

陸前駐美大使崔天凱：美國衰退論不符實際　勿錯誤認知

全台唯一、售價破億！Aston Martin「V12手排後驅跑車」登台亮相

全國都是老人！南韓「高齡人口破1千萬人」　等於每5人就有1老人

交通部長李孟諺：AI港區建設初期撥款19億元　各港對外交通優化

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

即／菲律賓發生「規模7.1地震」

達人曝：韓國旅遊3種店絕對不要去！

熟女主管慾求不滿！性騷10男職員猥褻喊「吃我」

美參院要求在台設緊急庫存　國防授權法送審議

2客機差點相撞　生死交叉畫面曝光

21歲女騎士遇《絕命終結站》　停紅燈遭「巨木陣砸飛」

深夜被導航到「詭異捷徑」　男困山區3小時

19歲女求救「被綁架到單身趴」　遭新郎多男性侵

日本海自護衛艦「進入中國領海」！

波音名譽掃地！　6月只賣出3架客機

美媒主持人專訪拜登後　爆真實心聲「他沒能力再做4年」

水電工觸電昏迷！82歲嬤靠YT影片救了他

日本與那國島天氣晴朗　罕見肉眼可見台灣東海岸

南海緊張　菲律賓空軍抵澳洲參加聯合軍演

更多熱門

相關新聞

熟女主管慾求不滿！性騷10男職員猥褻喊「吃我」

熟女主管慾求不滿！性騷10男職員猥褻喊「吃我」

南韓近日爆出一起誇張的猥褻事件，一名任職於富川市體育會的熟女主管，被爆出這8年間，至少性騷10名男職員，甚至會在聚餐上當眾猥褻，引發體育會男職員的恐懼與不滿，相關誇張影像也隨之曝光。

靖國神社撒尿、塗鴉　中國網紅：我不會自首

靖國神社撒尿、塗鴉　中國網紅：我不會自首

日福岡工廠船隻「靠岸突爆炸」！

日福岡工廠船隻「靠岸突爆炸」！

日男持手榴彈闖夏威夷機場！當天就獲釋

日男持手榴彈闖夏威夷機場！當天就獲釋

金正恩豪華私人遊輪曝光　媲美水上樂園

金正恩豪華私人遊輪曝光　媲美水上樂園

關鍵字：

南韓觀光NewJeans日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

林靖恩偷外送麵蹲路邊吃　被逮喊「肚子餓了」

向2孩說抱歉　夫妻喝完可樂後躺床雙亡

獨／新手媽滅門前喊帶娃好辛苦　夫妻甜蜜合照曝

彰化晚上8點送肉粽「1次3小時」惹民怨

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」

菜鳥妹開60K薪水！人資一聽「5個字」秒錄取

色狼尾隨回家　正妹淡定開門！秒讓他反悔落跑

LINE這2款表情貼「限時72小時免費領」

林靖恩跟爸和好了　戒菸酒才成功又惹事

蔡阿嘎老婆罕見動怒！

寶媽宣布退出演藝圈　盼大家幫助前男友汪建民

警看工人罰18萬不忍：拿嘉獎毀老實人一生

獨／新手媽幸福曬娃卻滅門　曾讚夫：我懂你的辛苦

塔位換「風水寶地」被拒　他砸墓棺拉出遺骨

即／菲律賓發生「規模7.1地震」

更多

最夯影音

更多

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面