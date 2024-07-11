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富士山開山11天釀3死！　外籍客不怕死「穿短袖拖鞋」登山

▲▼日本海內外旅客攀登富士山。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本富士山各路線7月起陸續開放，但卻已傳出多死。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本富士山各路線7月1日起陸續開放入山，然而截至目前為止就出現至少3死的意外，還有多名登山客在山上失溫或是體力不支。從登山口則可發現，有部分外籍登山客，只著簡單裝備就要登山，也讓專家不免直呼，「太小看富士山的危險」，擔憂會出現更多死傷案例。

富士山作為日本的象徵以及重要的觀光資產，吸引來自國內外的登山客。儘管海拔高度達3776公尺，但由於路徑相對容易，因此許多年輕人和外國遊客常常穿著短袖短褲，甚至拖鞋就來登山。

▲▼富士山初冠雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲富士山7月陸續開放入山。（圖／達志影像／美聯社）

富士山的登山路線大多沒有樹蔭，陽光直射，日照強烈，再加上天氣變化無常和強風、落石等因素，登山過程中可能遇到危險。若鞋子在途中損壞，更可能因滑倒引發嚴重事故。

富士山的登山口主要分為山梨側與靜岡側，而早在1日就先行開山的山梨側今年大動作宣布實施登山限制，為了保障登山品質與山友的安全，因此限制登山人數，向山友收取2000日幣（約新台幣404元）的通行費，並且禁止非住宿山友夜間出入，就是希望可以控制人數，並阻止「彈丸登山」。

部分登山客疑似因此轉戰「靜岡側」的登山路線，《朝日電視台》實地走訪後發現，有外國登山客只穿著短袖和牛仔褲就來爬山。

富士山靜岡側路線在7月10日正式開放登山，但當天午後天氣就突然變壞，這些輕裝登山者也被要求注意安全。有一名男子則打電話報警稱，與另外2名友人一同登山，自己和其中1名男性友人中途在8合目就決定放棄登頂，但是另一名女性友人堅持獨自登頂，隨後便失聯。所幸最後在其他山友的協助下，終於平安找到該名女子。

靜岡縣政府表示，將與國家相關部門協商，不排除明年也將祭出登山限制。

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