啟動全球首創核融合教育系統　聚界潔能與陽明交大攜手台南實驗室

▲聚界潔能股份有限公司與國立陽明交通大學攜手於陽明交大台南歸仁校區成立「聚界潔能台南實驗室」，並首度推出全球首創的「Alpha-E核融合教育系統」。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

全台唯一研發核融合技術的科技公司「聚界潔能股份有限公司」10日與國立陽明交通大學攜手於陽明交大台南歸仁校區成立「聚界潔能台南實驗室」，並首度推出全球首創的「Alpha-E核融合教育系統」。

此次活動在陽明交通大學台南歸仁校區舉行，眾多教授、同學和專家齊聚一堂，共同見證這一創新科技的誕生。

此次開幕典禮特別邀請到眾多貴賓，包括聚界潔能張立荃總經理、奇美食品董事長宋光夫、台南副市長趙卿惠、陽明交大台南分部副主任李偉、鈺創科技董事長盧超群、台灣大學前校長李嗣涔、成功大學前校長蘇慧貞等。盧超群董事長在致詞中強調：「未來AI與能源應用相互需要，我們必須現在開始準備，未來才能跟上能源趨勢。」

聚界潔能開發的「Alpha-E核融合教育系統」是一套完整的教育用系統，包括軟硬體、課程、師資及諮詢服務，此教育系統可模擬各種核融合反應，進行氘氚或氫棚等不同元素的核融合實驗，讓老師和同學可跳脫書本，進行實質的核融合多種反應教學和了解，預計最快於下學期9月開設相關課程。透過這套教育系統，能夠培育更多在核融合領域的優秀人才，進一步推動核融合技術的教育與普及。

開幕典禮還特別邀請了網路知識紅人曲建仲博士進行專題演講，談及核融合應用與就業機會。他表示：「台灣現在就要開始在核融合教育上投入人才。如果我們都等到別人做起來了才跟著做，那我們永遠只能代工。」這次活動的成功舉辦，標誌著台灣在核融合技術教育與研發領域邁出了重要一步，並朝向成為全球核融合產業中不可或缺的一環邁進。

2015年《時代雜誌》將核融合視為清潔能源的聖杯，因其具有多項優點，包括無二氧化碳排放、少量核廢料、燃料豐富、高安全性以及對環境影響小。由於核融合能源相對清潔且無污染，各國政府正積極推動相關法規，以實現2050年淨零碳排目標。2023年12月於杜拜舉行的第28屆聯合國氣候大會（COP28）中，超過20個國家共同發布了《三倍核能宣言》，在於2050年前將核能發電的建置量增加至3倍。為應對全球氣候挑戰，各國正積極推動核融合技術的研發，期望達成技術突破，有效解決全球環境及能源資源問題。人才培育是推動技術進步與創新的關鍵因素。

目前，聚界潔能在全球擁有三座實驗室，分別位於美國加州的蒙特雷（Monterey）、加迪納（Gardena）以及台灣內湖科技園區，而與陽明交大攜手成立的台南辦公室，將是聚界潔能第四座實驗室，也是打造「核融合生態系」的起點。