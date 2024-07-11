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台南夏日音樂節「將軍吼」重磅登場　黃偉哲：來將軍嗨翻一夏

▲邁入第13年的台南夏日音樂節「將軍吼」即將來臨，市長黃偉哲邀請全國民眾來觀賞演唱會及煙火秀、品嚐海鮮美食、暢遊台南，熱鬧一「夏」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲邁入第13年的台南夏日音樂節「將軍吼」即將來臨，市長黃偉哲邀請全國民眾來觀賞演唱會及煙火秀、品嚐海鮮美食、暢遊台南，熱鬧一「夏」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

邁入第13年的台南夏日音樂節「將軍吼」即將來臨，今年邀請婁峻碩、玖壹壹、芒果醬及楊乃文等13組知名樂團、歌手及團體，7月20-21日連續兩天在將軍漁港搭配絢爛煙火秀熱情開唱！

台南市政府11日於永華市政中心舉辦記者會，市長黃偉哲邀請全國民眾來觀賞演唱會及煙火秀、品嚐海鮮美食、暢遊台南，熱鬧一「夏」。

市長黃偉哲表示，「將軍吼」音樂節今年邁入第13年，已成為台南暑假知名品牌活動，將軍區不僅有熱鬧優質演唱會、煙火秀，令人食指大動的海鮮美食，美不勝收的漁港風情、夕陽景致，他誠摯歡迎全國民眾來趟台南之旅，保證行囊裝滿動人回憶。

▲邁入第13年的台南夏日音樂節「將軍吼」即將來臨，市長黃偉哲邀請全國民眾來觀賞演唱會及煙火秀、品嚐海鮮美食、暢遊台南，熱鬧一「夏」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者會特別邀請有「永康區地下里長」之稱的嘻哈歌手潤少出席，潤少原為永康區里長助理，因參加《大嘻哈時代》節目而嶄露頭角。他在記者會即興表演一段嘻哈樂曲，熱力四射。黃偉哲市長特地準備將軍區的農特產品，有純麻油、虱目魚罐頭、蘆筍茶包、蘆筍香鬆、牛蒡香鬆等，送給潤少當伴手禮，期待他演唱會帶給粉絲驚豔四方的演出。議員沈震東、林美燕、雲嘉南濱海國家風景區管理處副處長洪肇昌、行政院雲嘉南辦事處處長蕭勝中與觀光、旅宿及伴手禮等相關產業協會代表也到場表達支持。

市府觀光旅遊局說明，「將軍吼」音樂節首日(7/20)以嘻哈「台饒有港覺」為主題，由日光之橙、洪暐哲、尚融、潤少、AcQUA源少年、雙壓軸為婁峻碩及玖壹壹；第二天(7/21)則以樂團「將軍BAND³」為主題，結合將軍漁港絕美夕陽景致與海港風情，由晨悠、柏霖、就以斯、怕胖團，雙壓軸為芒果醬及楊乃文，精彩可期。

觀旅局長林國華強調，今年「將軍吼」煙火秀連續施放2天，且首次結合燈光秀展演，利用將軍漁港南、北外堤之長度各500公尺，總計1,000公尺面寬，以低空特效盆花煙火及中高空特別訂製的煙火彈，形成層次分明的視覺效果。透過3至12吋的煙火彈呈現，煙火秀精彩加倍，且與絢麗的燈光秀相互輝映，呈現目不暇給的華麗視覺饗宴。

為方便旅客規劃音樂會之旅，今年「將軍吼」活動與可樂旅遊、KLOOK、ibon售票系統、馬沙溝觀光休閒協會等業者合作，推出專屬套裝遊程、自由行、在地小旅行及交通接駁等多種選擇，凡是參與遊程的民眾，可獲得限量提供的活動專屬VIP搖滾區票券，有興趣的民眾可洽詢旅遊平台。

▲邁入第13年的台南夏日音樂節「將軍吼」即將來臨，市長黃偉哲邀請全國民眾來觀賞演唱會及煙火秀、品嚐海鮮美食、暢遊台南，熱鬧一「夏」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府貼心提醒民眾善加利用大台南公車服務，亦可預約「台灣大車隊」的接駁服務(電話06-2450496)，歡迎來吹海風、吃海鮮、聽音樂、看煙火，感受台南西濱獨特的夏日音樂盛會。

如果無法親臨現場，可收看電視轉播「MTV頻道、三立國際台(海外)、三立綜合台(MOD301)」、OTT平台「LINE TV」、網路媒體「三立新聞網、Vidol YouTube、三立新聞臉書、台南夏日音樂節臉書」等各種平台，觀看熱情有勁的演唱會直播。

更多活動詳情請至「台南夏日音樂節」活動官網及粉絲專頁查詢。
「2024台南夏日音樂節」活動官網 www.tainanmusic2024.com
「台南夏日音樂節」臉書粉絲團 facebook.com/tainanmusic
2024將軍吼音樂節30秒宣傳影片reurl.cc/QRMqy0
2024將軍吼煙火秀模擬影片 reurl.cc/oRjMn3

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