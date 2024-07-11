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社會 社會焦點 保障人權

槍手藏半套店害10警秒衝搞烏龍　檢舉人曝：「關聖帝君」說的

▲林士傑動向曝光！連兩天到廟宇拜拜 。（圖／記者林東良翻攝）

▲林士傑被槍擊的前兩天到廟宇拜拜 。（圖／記者林東良翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親林士傑，身中11槍宣告不治。槍手犯案後逃亡至今已第3天，高雄市警方今(11日)下午1時15分接獲民眾打電話報案檢舉槍手疑似藏身在三多路一間半套店中，還稱是「神明指示」，未料警方到場後卻發現是烏龍一場，不過消息傳出，讓許多網友敲碗質疑到底是哪一尊神明指示，而現在答案曝光。

警方指出，苓雅分局勤務中心下午1時15分接獲民眾報案，檢舉台南槍擊案在逃主嫌就藏身在三多路某一間營業場所；警方獲悉後不敢大意，立即派員前往現場，一度準備佈署警力攻堅，豈料現場再次致電報案人聯繫詢問消息來源時，對方卻稱是「神明指示主嫌藏身該處」，令警方一頭霧水，後續入內調查後，確認槍手並不在店內，全案為烏龍報案。消息傳出之後，網友敲碗想要知道哪一尊神明，據了解這名打電話進線檢舉的民眾表示是「關聖帝君」指示。

▲▼林士傑遭轟11槍身亡現場竟未見血跡，高大成和資深刑警曝原因。（圖／ETtoday資料照）

▲林士傑遭轟11槍身亡，涉嫌男子逃亡持雙槍。（圖／ETtoday資料照）

警方表示，苓雅分局與前鎮分局共出動警力約10名；而「烏龍舉報」的檢舉人恐涉及社會秩序維護法第85條，可處拘留或新臺幣12000元以下罰鍰，而根據掌握這名進線檢舉的民眾，在打完電話之後，就不知去向，目前警方也在找尋他的下落，了解他當初報案的動機以及身份，才確定是否會開罰。

台南槍案槍手十分狡猾，手持雙槍射殺林士傑後，隨即駕車逃亡，過程中共更至少換2台權利車製造斷點，並以點火焚燒、潑酸等方式滅證，大幅增加警方追緝難度，但警方仍在第2台車內尋獲一個口罩，經採集DNA比對後鎖定一名有前科的男子涉有重嫌。專案小組研判，槍手目前仍在國內，已全力防堵可能偷渡出境地點，並進一步積極查緝中。

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