白目男拿塑膠袋「塞河馬嘴巴」被炎上！　印尼野生動物園怒了

▲男子將垃圾丟進河馬的嘴裡,整個過程都被後方遊客拍下。(圖/翻攝自X)



記者王佩翊/編譯

印尼西爪哇省一間野生動物園以能夠與園內動物近距離互動聞名。然而近日一段拍攝於園區內的影片卻引發爭議。一名男子被後方旅客的鏡頭捕捉到,他搭車靠近河馬時,竟將塑膠袋丟進河馬的嘴裡,而河馬則是開始咀嚼。動物園已經查明該名男子的車牌號碼,並要求其公開道歉。目前河馬已經接受檢查,所幸一切健康狀況良好。

根據《新德里電視台》報導,近日一段影片在X引發熱烈討論,並且獲得超過200萬次瀏覽,同時也引起人類與野生動物間互動的討論。影片中,有一群人乘車靠近河馬,其中一人手持胡蘿蔔打算餵食,但另一名同在車上的男子卻將手中的塑膠袋垃圾塞入其中一隻河馬的口中。

誇張畫面隨即引起網友的憤怒,大批網友呼籲應對該名男子採取懲罰。原來該則影片拍攝於印尼西爪哇省的一間野生動物園,影片中的河馬則是園內飼養的河馬。當時一隻河馬站在水邊,張開大嘴,在男子將塑膠袋丟進他嘴裡後,河馬便開始咀嚼這個袋子。

A safari park visitor threw a plastic bag into the mouth of a Hippopotamus at the Taman Safari in Indonesia pic.twitter.com/PfApqNusgt