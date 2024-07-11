南海緊張！菲律賓空軍4架FA-50參加「漆黑」聯合軍演

▲菲律賓FA-50戰機。（資料照／達志影像／美聯社）

文／中央社

隨著菲律賓與中國在南海的緊張局勢升高，菲國空軍今天抵達澳洲北部，將與美國和澳洲部隊進行聯合軍事演習，這是菲國空軍60年來首度派戰機前往海外。

路透社報導，菲律賓4架FA-50戰機與約162名人員赴澳洲參加「漆黑」（Pitch Black）多國聯合軍演。這次演習地點在澳洲人口稀少的北領地（Northern Territory），總共有20個國家和140架飛機參加。

皇家澳洲空軍（Royal Australian Air Force）准將羅賓森（Pete Robinson）告訴路透社：「這是他們（菲國空軍）1963年以來首次派出戰機前往海外，澳洲很榮幸被選為派出的第一個地點。」

他說，北領地提供了「廣大的空域」，以提升從空中纏鬥到利用雷達和飛彈系統，在視距外與敵人交戰的能力。

菲國戰機將和其他空軍合作「解決一些針對假想敵人和地面威脅的複雜問題」。美國的F-22匿蹤戰機與澳洲的F-35A和F-18戰機都會參加演習。

中菲目前在南海爭議海域陷入對峙局面，隨著北京聲索菲國稱位於該國專屬經濟海域內的島礁，中菲之間的緊張關係升高。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）分析家葛蘭姆（Euan Graham）表示，菲律賓和美國雖簽有菲美共同防禦條約，但菲國在第一道防衛線將依賴自家的空軍及海軍。

葛蘭姆指出：「在南海緊張局勢下，菲國現在感受到來自中國的強大外部威脅，馬尼拉當局試圖改善本身的防禦能力。」

他還說：「最大的改變是他們之前失去的許多能力，如今已重新獲得。」

菲國正在將軍隊老舊硬體現代化，包括二戰時期的戰艦，以及美軍越戰時期使用的直升機。

菲國參謀總長布勞納（Romeo Brawner）上週表示，菲國希望採購長程多用途戰機，但尚未決定要採購哪種戰機。

葛蘭姆指出，菲國近來與澳洲和日本達成協議，允許軍隊來訪和通過彼此領土，凸顯菲國尋求擴大區域防禦關係。

今年4月，澳洲、日本、美國和菲律賓在南海舉行聯合海軍演習。

菲國羅賓森准將指出：「與我們的區域夥伴建立協同作戰能力（interoperability）…允許我們最大化彼此空軍的實力，把擁有永續和平和區域穩定共同價值的團體團結起來。…以確保一旦最糟的情況發生，我們已做好回應的準備。」

▼菲律賓FA-50戰機。（資料照／達志影像／美聯社）