泰4歲女童和「200隻鱷魚」共泡水缸玩耍！　爬臉貼貼畫面曝

▲泰國女童和200隻鱷魚泡在同個水缸內玩耍。（圖／翻攝自民意報，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國一間鱷魚養殖場的管理員拍攝了一段4歲女童與200隻鱷魚玩耍的影片，隨著影片曝光也引發網路熱議。對此，養殖場老闆娘直言，自己的女兒自2歲起就經常跟鱷魚近距離接觸，而這些鱷魚才出生不到1周，並不會對人類造成傷害。

根據《民意報》報導，泰國北柳府一間鱷魚養殖場「Siripreecha」拍攝了一段女童與大量鱷魚一同玩水的影片。鱷魚養殖場老闆娘7月10日表示，影片中的小女孩正是她4歲7個月大的女兒，而女兒從2歲開始就經常「近距離」與鱷魚玩耍，一點都不會害怕這些動物，甚至還十分開心。

她同時也解釋，跟女兒一起玩的鱷魚其實是剛孵化出來的鱷魚寶寶，出生僅2到7天。這些鱷魚寶寶的皮膚柔軟，沒有牙齒，因此不會咬人。她說，女兒喜歡和這些剛孵化的鱷魚玩耍，而自己通常都會待在旁邊，並在拍攝影片的同時，隨時掌握狀況。

此次影片中的鱷魚大約有200多隻。她強調，鱷魚一旦出生超過15天，皮膚就會變硬，並開始長牙，這時就不能再讓孩子和鱷魚玩了，因為鱷魚會開始具有攻擊性。

當被問及是否擔心影片會引發爭議或是做出不良示範誤導一般人時，她表示，並沒有這種疑慮，因為如果不是在養鱷場，普通人基本上不會有這樣的機會與2到7天大的鱷魚寶寶近距離接觸。