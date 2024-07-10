洗絞肉機「誤觸開關」！緬25歲女整隻手捲進機器　手掌被碾碎

▲救護人員試圖將傷患的手取出。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國春武里府一間水餃工廠9日發生嚴重工安意外，一名女性工人在清潔絞肉機時，疑似誤觸開關，導致她的手直接被捲進機器內。當場血流不止，而同事發現後立刻拔掉插頭並通報救援人員，然而她的手掌至手肘處卻已經嚴重遭到機器輾碎。

根據khaosod報導，受傷的25歲女子是來自緬甸的提帕蓬（Thipaporn Sinapa），9日上午10時多她在清潔絞肉機時發生意外。當救護人員趕往現場時，她的右手被卡在絞肉機內，血流不止，而她則是痛苦疲憊不堪，手部從手掌到手肘處已經被嚴重碾碎。

救護人員隨後仔細使用扳手將她的手從機器中取出，並立即進行了初步急救措施，同時將她送往班汶醫院接受進一步治療。

▲當事人疑似在清潔絞肉機時誤觸開關才會導致悲劇。（圖／翻攝自khaosod）

根據目擊的同事描述，事故發生時，提帕蓬正在清潔絞肉機，當時她有提前將機器關閉，但是疑似在過程中不慎觸碰到機器的開關，導致機器突然重新啟動，隨即她的手捲入其中。

同事原本正在一旁處理其他工作，聽到提帕蓬的呼救聲後，立刻跑過去，發現她的手被捲入機器後，則是當機立斷拔掉插頭，但還是沒能阻止悲劇發生，提帕蓬的手已經被絞肉機碾碎一部分。