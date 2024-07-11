21歲女騎士遇《絕命終結站》影片曝　停紅燈遭「巨木陣砸飛」

記者張靖榕／綜合報導

馬來西亞班達哈拉（Bendahara）一名21歲女騎士，日前在路口停等紅燈時，遇到一旁飛來的「巨木橫禍」，5、6根被鋸下的巨木滾過來擊倒她，讓她當場命危。

▲希蒂被滾下來的巨大圓木砸飛。（圖／翻攝X）



馬來西亞《新海峽時報》報導，事故發生在9日，停等紅燈的希蒂（Siti Norelyana Kamarulzaman）遭對向車道滾滾而來的巨木擊飛，連人帶車被擠向內線車道，撞擊到一台白色皮卡的車輪才停止。在路上遇到載運木材的車，因突發事故導致木材滾下傷人，就像電影《絕命終結站》翻版，但希蒂仍在為生命奮戰。

據了解，當時載運木材的卡車因為圍欄故障，導致大量圓木失控滾下釀禍。一旁見狀得多名路人紛紛上前幫忙，希蒂被緊急送醫時，脊椎、肋骨都已經骨折，肝、膽、腸道等內臟也嚴重受創，呈現命危狀態。

希蒂28歲的哥哥阿茲瓦（Mohamad Azwa）表示，希蒂被引導進入昏迷狀態，並被轉到大醫院讓醫師仔細追蹤檢查病況，醫師告訴我們，受創的脊隨、背部、肋骨、肝臟、脾臟、肺臟、膽囊，都必須接受手術。」

阿茲瓦說，醫師目前正針對希蒂的腸道進行治療，預期可能會出現併發症，「我妹妹意志非常堅強，正在和苦痛鬥爭。」