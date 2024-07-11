驚險瞬間！2架客機半空中「差點相撞」　生死交叉畫面曝光

▲2架客機在機場上空差點相撞。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國紐約州發生一起驚險事件，雪城漢考克國際機場（Syracuse Hancock Airport）2架客機竟然差點相撞，在半空中「擦肩而過」的畫面，被附近的行車紀錄器拍下。

每日郵報報導，這起事件發生在8日中午11時50分左右，一架載有80名乘客的達美連接航空（Delta Connection）客機正在加速起飛，另一架美鷹航空（American Eagle）航班卻即將降落，在高空中「擦肩而過」。

CRISIS AVERTED IN THE SKY... ALMOST ????????



Two planes nearly collided at New York’s Syracuse Hancock International Airport when one plane was taking off and another was landing.



FAA has launched an investigation into the incident. pic.twitter.com/LKscEiHIUO — SVS NEWS AGENCY (@svsnewsagency) July 10, 2024

根據全球航班追蹤網站Flightradar24，2機垂直距離僅約1000英尺（約305公尺），目前尚不清楚水平距離。

美國聯邦航空總署（FAA）證實正在調查此案，發言人透露，塔台人員曾指示美鷹航空客機在機場上空盤旋，以利與同跑道起飛的航班保持距離。而達美連接航空、美鷹航空母公司美國航空皆尚未回應。