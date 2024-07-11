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驚險瞬間！2架客機半空中「差點相撞」　生死交叉畫面曝光

▲▼驚險瞬間！2架客機半空中「差點相撞」　生死交叉畫面曝光。（圖／翻攝X）

▲2架客機在機場上空差點相撞。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國紐約州發生一起驚險事件，雪城漢考克國際機場（Syracuse Hancock Airport）2架客機竟然差點相撞，在半空中「擦肩而過」的畫面，被附近的行車紀錄器拍下。

每日郵報報導，這起事件發生在8日中午11時50分左右，一架載有80名乘客的達美連接航空（Delta Connection）客機正在加速起飛，另一架美鷹航空（American Eagle）航班卻即將降落，在高空中「擦肩而過」。

根據全球航班追蹤網站Flightradar24，2機垂直距離僅約1000英尺（約305公尺），目前尚不清楚水平距離。

美國聯邦航空總署（FAA）證實正在調查此案，發言人透露，塔台人員曾指示美鷹航空客機在機場上空盤旋，以利與同跑道起飛的航班保持距離。而達美連接航空、美鷹航空母公司美國航空皆尚未回應。

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