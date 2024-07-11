Google普及「暗網報告」功能！7月底全面開放　查找個資是否外洩

▲Google普及一項新服務，未來能監控用戶的個人資料是否被暗網外洩。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

個人情報是否外洩給詐騙等犯罪集團，長期以來是值得關注的議題。從過去以來，Google提供「暗網報告」功能，原本只限定於提供Google One會員查找個人資料是否在暗網被外洩。如今，Google證實這項新功能將從今年7月底向所有Google帳戶持有者開放。

根據《富比士》等外媒報導，Google最近證實，原本提供給Google One的會員付費服務「暗網報告」（Dark web report）將從7月底開始，開放給所有擁有Google帳號的用戶，不僅能夠確認生日、地址、電郵帳戶、電話號碼、密碼等個人資訊是否在暗網上曝光或流通，甚至能夠監控一般網路無法直接存取的網路服務活動狀況。

Google表示，暗網報告將被整合到允許使用者移除搜尋結果個資的「Results about you」，只要啟動該項功能，若Google在暗網中發現用戶的個人資料遭到外洩時，便會通知用戶，目前暗網報告的服務支援包括台灣在內的46個國家或地區。

報導建議，一旦被Google偵測到個人資料遭暗網外洩，可以試著更改電子郵件地址，因為一些注重隱私的人會定期更改電郵地址，藉此提高安全性、且還能減少甚至阻擋垃圾郵件，只是許多的線上帳戶或串流影視平台都與電子郵件帳戶綁定，因此若考慮更改電郵地址，勢必多少會波及帳戶管理的難易度。