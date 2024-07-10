護士等搭機時因為「發現2跡象」　救了心臟病發男乘客性命

▲護士準備搭機時，救了男乘客性命。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納州一名護士在機場等待搭機時，注意到一名男乘客身上2個不尋常跡象，判斷對方即將心臟病發作，她立即衝上前去給予幫助，最後成功救了男子一命。

女子克萊兒(Claire Cerbie)7日在夏洛特道格拉斯國際機場(Charlotte Douglas International Airport)，計畫搭機前往田納西州諾克斯維爾市(Knoxville)，她在登機口等待時，注意到57歲男乘客傑弗里斯(Ken Jeffries)即將心臟病發。

克萊兒表示，身為護士的她，發現傑弗里斯的打鼾聲與呼吸聲很不尋常，聽起來很像即將心臟病發，所以她立即衝到傑弗里斯身旁，並且指示其他民眾幫忙，施以CPR與自動體外心臟去顫器急救。

幸好在克萊兒與其他民眾的幫助下，約10分鐘急救後讓傑弗里斯恢復呼吸，後來送到當地醫院緊急進行手術，醫生表示，如果當下沒有克萊兒的急救，傑弗里斯很有可能已經死亡。

傑弗里斯手術後表示，他很感激事件發生時，周圍所有給予協助的人，其中特別感謝第一時間就察覺他情況的克萊兒。克萊兒則謙虛表示，她很高興自己當時能幫上忙，用自己多年的醫學經驗救人。