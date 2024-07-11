好市多時隔7年首度調漲會員年費　影響美加5200萬人

▲好市多將從今年9月起調漲美國、加拿大會員年費。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國量販店巨擘好市多（Costco）以提供物美價廉的商品，吸引廣大民眾的歡迎，至於會員費則佔整體營利超過7成。如今，好市多終於宣布將從今年9月調漲會員費，從每年60美元調漲至65美元，調漲幅度達8%，在美國與加拿大約有5200萬名會員受到影響，這也是時隔7年首度調漲會員費。

根據美媒CNBC，好市多於當地時間10日發表聲明，表示從今年9月1日起，美國與加拿大將會調漲會員費用，其中一般會員的年費將從60美元調漲至65美元，至於黑鑽卡會員（Executive Membership）的年費則從120美元調漲至130美元，預估受到影響的會員數達到5200萬人，其中一半是高級會員。

報導指出，好市多依靠收取會員費的方式，不僅能夠獲取大部分收入，更有助於維持較低的商品價格，自從好市多2017年6月首次調漲會員費後，近7年來遍未曾再調漲。

好市多的競爭對手、美國倉儲式商店「山姆超市」（Sam’s Club）時隔9年於2022年調漲會費。原本好市多考慮跟進，但考量到消費者從新冠疫情以後便持續深受通膨所苦，最後才因此決定暫緩調漲。

自從對外公開調漲會員費的消息後，好市多的股價於10日盤後勁揚2.3%至每股905美元，今年以來截至10日收盤已經上漲34%，超越標準普爾500指數（S&P 500）大盤。

由於好市多必須靠收取會員費用來維持整體營運、壓低商品價格，因此好市多從去年起加強管制力道，要求消費者在使用自助結帳時必須出示「帶有照片」的會員卡，以防其他非會員的消費者和其他人共用會員卡，這個舉措令人聯想起影視串流平台Netflix打擊寄生帳號。