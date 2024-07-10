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日航航機「超過門禁1分鐘」起飛　遭島根縣府罰5萬日圓

▲▼日本航空,日航,JAL。（圖／達志影像／美聯社）

▲日航航機最後起飛時間為晚間8時31分，超過機場規定的8時30分「門禁」1分鐘。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京10日綜合外電報導

日本島根縣政府管理的出雲機場，日前發生一架日本航空公司航機違規在「門禁」時間後1分鐘起飛，遭縣府依條例裁罰5萬日圓（約新台幣1萬元），創島根縣內3座機場開罰首例。

日本山陰中央新報網路版報導，島根縣政府7月9日作出處分，並在同日對外公布。

根據島根縣政府及日本航空（Japan Airlines）說法，這起事件發生在今年4月16日，當事航班是預計當晚7時25分飛往東京羽田機場。不過，這架航機從羽田機場飛到出雲機場時，就因為羽田上空航機擁擠及天候惡劣影響延誤。

之後該航機在出雲機場要起飛前，由於當地航管讓當天羽田飛出雲機場的最後一個航班優先降落，造成日航航機最後起飛時間為晚間8時31分，超過機場規定的8時30分「門禁」1分鐘。

考量到機場附近居民生活，出雲機場每天開放航機起降的時間為上午7時30分到晚間8時30分。一般來說，如果航空公司遇到天候惡劣等不得已情況，希望延長使用出雲機場的時間，必須獲得島根縣知事的同意。

日航表示，雖然根據規定已由當地辦公室透過電話向島根縣政府機場管理辦公室承辦人員提出暫時延長申請，但得到的回應是「難以應對」。

由於日航該航機已搭載旅客等待起飛，儘管判斷應該可以在「門禁」時間的晚間8時30分前起飛，結果還是晚了1分鐘。這架日航航機已獲得航管給予的起飛許可。

島根縣政府機場整備室雖然表示有接獲日航相關聯絡，但認為並非要求具體延長時間許可的請求，僅給出「我們沒有同意超過使用時間的起飛」這樣的一般回答。

島根縣政府最後認定日航在未獲延長許可的情況下起飛，所以決定予以處分。行政上金錢裁罰的罰款5萬日圓，已是該縣條例中所訂罰則的最高額。

日航公關負責人說，已向島根縣政府報告會採取對策防止類似情況再度發生，包括讓跟飛航相關人士徹底理解並遵守機場使用時間等。

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