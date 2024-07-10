「手持電風扇」越吹越中暑！　專家警告：超過35度小心反效果

▲專家提醒，手持電風扇恐越吹越熱。（示意圖／記者洪巧藍攝）



記者王佩翊／編譯

日本近日高溫連連，甚至逼近40度，環境省多次發佈「中暑警戒警報」，呼籲民眾避免不必要外出，並在室內開冷氣保持涼爽。對於必須外出工作或上學的人來說，可以隨身攜帶的手持電風扇是抗熱法寶，然而專家卻提醒，在35度以上高溫使用手持電風扇可能會帶來反效果。

根據針對這種情況，電腦周邊配件廠商「Elecom」（エレコム）提醒，雖然高溫之下許多民眾會使用手持電風扇，但其實在氣溫超過35度時可能會適得其反。

首先在高溫環境下，手持電風扇吹出的熱風反而會讓人感到不適。其次，在高溫環境下使用手持電風扇，反而會加速皮膚表面的汗水蒸發，一旦水分蒸發，更容易導致中暑。就像是在三溫暖內吹熱風，或是使用熱風的吹風機直接對著皮膚吹一樣。

▲專家建議，手持電風扇最好搭配濕毛巾或濕手帕使用。（示意圖／路透）



Elecom建議，在使用手持電風扇時，可以搭配濕毛巾或濕手帕，將毛巾或手帕打溼後，放在脖子等部位，再使用手持電風扇，如此一來便可以利用蒸發冷卻效應降溫。

除此之外，該公司也提醒，如果不小心摔到手持電風扇，需要小心內部電池可能會因此出現損傷，並在使用過程中引起發熱、起火或爆炸等危險。

尤其是鋰電池在受損後，電解質氧化會產生氣體，加上外力衝擊，更容易引發火災或爆炸事故。