日男持「2手榴彈」企圖登機！　夏威夷機場緊急撤離旅客

記者王佩翊／編譯

美國夏威夷島希洛機場9日出現一名日本籍男子企圖攜帶2顆手榴彈上機，當場被安檢人員攔下，並通報警察。而該起突發事件也讓機場人員不敢大意，緊急疏散全機場旅客與員工避難，時間長達1小時20分鐘。

根據《日本放送協會》報導，夏威夷島警方指出，該名涉案的41歲日本籍男子在當地時間9日清晨於希洛國際機場進行出境行李檢查時，在安檢處被發現行李中藏有2顆疑似手榴彈的物品。

▲夏威夷警方派出爆破小組處理手榴彈。（圖／夏威夷警察）



安檢人員隨即通報警察，機場也立即疏散機場內的所有旅客和工作人員。警方派出爆破小組詳細檢查。經過警方檢查後確認，行李中的確是「真的手榴彈」。

儘管並未造成實際爆炸，但是該起突發事件仍然造成機場乘客和員工被迫撤離1小時20分鐘內。

當地警方隨後依「一級恐怖威脅罪」嫌疑逮捕該名日本男子，並調查他攜帶手榴彈上機的目的。警方和機場維安部門強調，無論是實物還是仿製的手榴彈，都禁止攜帶上機。