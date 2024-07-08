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日本「23年前運鈔車搶案」嫌犯遭逮！　持假護照入境秒被識破

記者王佩翊／編譯

日本東京都小平市23年前發生一起運鈔車搶案，當時車上超過1億日圓（約新台幣2015萬元）現金與支票被奪走，護送鈔票的警衛遭歹徒持槍攻擊，身受重傷。警方認為是集團犯行，並鎖定3名涉案的伊朗人，隔年成功逮捕其中一人，並對另外2人下達全球通緝。其中一名男子6日經由關西國際機場入境日本，7日晚間隨即被依強盜殺害罪嫌逮捕。

根據《日本放送協會》報導，日本農會JA東京位於東京都小平市的武藏花小金井分店2001年10月發生運鈔車搶案，當時負責護送鈔票保全因此腿部中彈，身受重傷，而車上超過1億日圓的現金與支票也遭搶奪。

警方案發後鎖定3名伊朗籍人士，判斷他們為群體犯案。日本警方案發後1年成功逮捕其中一人，並對另外2人發布國際通緝令。而另外2名負責在搶案後保管現金的伊朗人也已經遭到逮捕。

時隔23年，其中一名被全球通緝的男子6日企圖使用假護照從大阪的關西國際機場入境日本，由於他的指紋與當初被全球通緝的其中一名男子相符，7日晚間隨即遭警方依強盜傷害罪嫌逮捕。

警方指出，被逮的是伊朗籍的51歲男子蒂穆里•沙加尼•摩森。面對警方調查，他堅決否認犯行。

據悉，他在案發後5天，因為非法滯留日本，被強制遣返回國。直到後來才被鎖定身分，但是因為已經出境，下落不明，日本警方只能申請對其下達國際通緝令。由於男子一直在國外生活，因此案件的時效也中斷。

該名男子此次持偽造的法國護照入境，但是隨即被抓包。另外，當年一同犯案的同夥目前已經服刑完畢，警方仍在追緝另一名50多歲嫌犯的下落。

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