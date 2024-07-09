尹錫悅訪美首日抵達檀香山　將前往美軍印太司令部

▲南韓總統尹錫悅夫婦飛抵檀香山，走出空軍1號專機。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅夫婦昨（8）日從京畿道城南市首爾機場搭乘空軍1號專機、正式踏上訪美行程，於當地時間8日飛抵夏威夷檀香山，並由州長格林迎接，兩人除了參謁太平洋國家公墓，還將計畫造訪美國印太司令部總部，成為首位參訪印太司令部的南韓總統，凸顯近年來美韓同盟的重要性。

根據《韓聯社》，南韓總統尹錫悅、金建希伉儷於當地時間8日下午飛抵夏威夷檀香山希卡姆空軍基地（Hickam Air Force Base），此時尹錫悅身穿深藍色西裝、配上一條紅色領帶，至於金建希則穿上白裙套裝，尹錫悅牽著金建希的手走下空軍1號專機。

當尹錫悅夫婦抵達檀香山時，美方派出夏威夷州州長格林（Josh Green）夫婦、美軍印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）夫婦、美國駐南韓大使戈德堡（Philip S. Goldberg）、駐韓美軍司令拉卡梅拉（Paul LaCamera）迎接。

▲夏威夷州州長格林夫婦為尹錫悅夫婦戴上夏威夷傳統花環。（圖／達志影像／newscom）

州長格林的妻子將顏色鮮明的夏威夷花環（Lei）戴上尹錫悅的頸部、至於州長隔鄰則將夏威夷花環戴在金建希的頸部。據悉，夏威夷人使用典雅的蘭花、雞蛋花、晚香玉、玫瑰、康乃馨等5種鮮花串接成花環，並贈送給親朋好友，表達友誼、和平、榮譽、歡迎之意。

當地媒體《檀香山星廣報》（Star Advertizer）發文指出，自從美國太平洋司令部於2018年改編成印太司令部後，尹錫悅算是首位造訪霍蘭•史密斯營（Camp H. M. Smith，印太司令部總部）的南韓總統，預計9日將和該營的相關人士會晤。

▲▼尹錫悅參謁太平洋國家公墓，親自為其獻花致哀。（圖／達志影像／newscom）

報導分析，即便包括南韓在內的「印太4國」（IP4，南韓、日本、澳洲、紐西蘭）並非北約峰會成員國，但卻與北約維持緊密的合作關係，其中南韓2022年發表印太戰略後，更強化與地區內其他國家的合作，在中國爆發領海紛爭、俄羅斯與北韓（朝鮮）強化軍事合作之際，尹錫悅選擇訪美。

另外，尹錫悅還參謁了建於1949年的太平洋國家公墓，並在現場獻花，該地安葬了第2次世界大戰、越戰、韓戰壯烈犧牲的參戰軍人。

在結束2天1夜的夏威夷行程後，尹錫悅夫婦將飛往美國華府，出席北約峰會相關議程。