鄭文燦交保68小時再戰羈押庭　一次找來「3大咖知名律師」拚場

▲前桃園市長鄭文燦因貪汙案今天上午二度現身桃園地院，三大律師陳永來（左一）、游琦俊（中）與鄧翊鴻（右）陪同出庭應訊。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前海基會董事長、桃園市長鄭文燦因貪汙案於交保68小時後二度因羈押庭現身桃園地院，在資深律師陳永來、游琦俊與鄧翊鴻等3大資深律師陪同下一臉沈重進入地院，過程中面對大批媒體未發一語。3大律師均身經百戰，似乎均有備而來為鄭文燦打一場不能輸的法律戰。

鄭文燦被涉入「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，桃園地檢署掌握情資於5日發出傳票約談鄭文燦，桃園地檢署經過長達16小時複訊後以職務上行為收受賄賂罪嫌向桃園地院聲請羈押，據指出，鄭捲入收賄案件疑似是華亞科學園區外一筆面積約9.5公頃農地，地主組成重劃會向桃園市府申請自辦重劃，主導重劃會者是前台塑集團高層與多名地主自籌近千萬元，透過重劃會中與鄭熟識廖姓人士交付前金，檢方掌握確切情資於收網。

據指出，華亞科學園區土地開發案於3年前因台商逐漸回流，以桃園市為投資首選區域之一，但因桃園市工業用地需求大卻出供應不足情況，其中林口台地多個工業區土地早已不敷使用，桃園市府規劃「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，以工五工業區東側農業區一帶約49.68公頃土地辦理都市計畫區段徵收案，預計提供24.89公頃之產業用地。

桃園地檢署檢察官陳嘉義認為鄭文燦涉嫌《貪污治罪條例》之「違背職務收賄」重罪犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，向桃園地院聲請羈押禁見，法院於6日聲押庭做出鄭文燦500萬元交保，但限制住居、出境與出海等裁定，蒞庭檢察官陳嘉義當庭提出抗告，並批評「行賄的收押，收賄的卻放了」。

鄭文燦今天在3名資深律師陪同下出庭應訊，包括6日帶現金辦理交保的資深律師游琦俊，曾於兩年前幫鄭文燦反告國民黨市議員；另一名資深律師鄧翊鴻，曾幫立委段宜康遞狀提告，也擔任過立院國會助理，另一位資深律師陳永來則曾擔任過桃園地院刑事庭與民事庭法官，且是司法官訓練所第38期結業之資深律師。

據指出，3名資深律師各有刑、民事專長，也與政界頗有淵源，鄭文燦找來3大律師助陣，目的就是希望撇清貪汙案成功脫罪，但是否能二度上演交保，則有待觀察。