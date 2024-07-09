　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鄭文燦交保68小時再戰羈押庭　一次找來「3大咖知名律師」拚場

▲前桃園市長鄭文燦因貪汙案今天上午一臉嚴肅現身桃園地院，三大律師陪同應訊。（圖／記者沈繼昌攝）

▲前桃園市長鄭文燦因貪汙案今天上午二度現身桃園地院，三大律師陳永來（左一）、游琦俊（中）與鄧翊鴻（右）陪同出庭應訊。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前海基會董事長、桃園市長鄭文燦因貪汙案於交保68小時後二度因羈押庭現身桃園地院，在資深律師陳永來、游琦俊與鄧翊鴻等3大資深律師陪同下一臉沈重進入地院，過程中面對大批媒體未發一語。3大律師均身經百戰，似乎均有備而來為鄭文燦打一場不能輸的法律戰。

鄭文燦被涉入「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，桃園地檢署掌握情資於5日發出傳票約談鄭文燦，桃園地檢署經過長達16小時複訊後以職務上行為收受賄賂罪嫌向桃園地院聲請羈押，據指出，鄭捲入收賄案件疑似是華亞科學園區外一筆面積約9.5公頃農地，地主組成重劃會向桃園市府申請自辦重劃，主導重劃會者是前台塑集團高層與多名地主自籌近千萬元，透過重劃會中與鄭熟識廖姓人士交付前金，檢方掌握確切情資於收網。

據指出，華亞科學園區土地開發案於3年前因台商逐漸回流，以桃園市為投資首選區域之一，但因桃園市工業用地需求大卻出供應不足情況，其中林口台地多個工業區土地早已不敷使用，桃園市府規劃「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，以工五工業區東側農業區一帶約49.68公頃土地辦理都市計畫區段徵收案，預計提供24.89公頃之產業用地。

桃園地檢署檢察官陳嘉義認為鄭文燦涉嫌《貪污治罪條例》之「違背職務收賄」重罪犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，向桃園地院聲請羈押禁見，法院於6日聲押庭做出鄭文燦500萬元交保，但限制住居、出境與出海等裁定，蒞庭檢察官陳嘉義當庭提出抗告，並批評「行賄的收押，收賄的卻放了」。

鄭文燦今天在3名資深律師陪同下出庭應訊，包括6日帶現金辦理交保的資深律師游琦俊，曾於兩年前幫鄭文燦反告國民黨市議員；另一名資深律師鄧翊鴻，曾幫立委段宜康遞狀提告，也擔任過立院國會助理，另一位資深律師陳永來則曾擔任過桃園地院刑事庭與民事庭法官，且是司法官訓練所第38期結業之資深律師。

據指出，3名資深律師各有刑、民事專長，也與政界頗有淵源，鄭文燦找來3大律師助陣，目的就是希望撇清貪汙案成功脫罪，但是否能二度上演交保，則有待觀察。

 【更多新聞】

交保68小時後笑不出來了！鄭文燦再開聲押庭　嘴角上揚變一字唇

鄭文燦500萬交保　綠營市黨部主委發聲：靜待司法調查

鄭文燦捲弊案！盼獲市府徵收「地主豪掏千萬行賄」　白手套收押

 

 

ET快訊
快訊／忍很久！　1億元大樂透壓線領走
小心走在路上就被罰15萬　萬安47規劃一次看
快訊／4縣市大雨特報　雨彈轟到晚上
不是小泡芙！台灣「1零食」日本人驚艷　台人也好評：太會買
快訊／台鋼獵鷹宣布加入PLG
林口15歲少女4天行蹤曝！　至少接觸7男1女
歐弟1.18億賣天母豪宅！　「帳面增值912萬」遭曝：應該沒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門逾4萬戶大停電！7人受困電梯　祖孫卡30mins獲救全身汗

淡水捷運站「老漢推車」！美魔女激戰小18歲男　狂浪情侶身分曝

施作工程「中途暫離」返回鐵條全不見　竊賊辯：以為回收物

遊大雪山度估衝對向...倒楣休旅車被撞墜50m山谷　慘變一堆廢鐵

詐團「穩賺不賠」4騙彰化女！22歲車手被逮　當場查扣335萬現金

金門全島4萬戶大停電！塔山電廠設備故障　台電緊急搶修

安親班變態司機猥褻2女童7次　他脫褲硬上...8歲女一句話救同學

宏恩遭爆毆打病人！護理師委屈落淚　知情者曝：他3個月打4醫護

彰化男「攀附蚵架上」受困！警消急出動　他失溫、多處挫傷獲救

快訊／台中男疑麗水漁港落水失聯　機車留堤防上...警消搜尋中

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

槍手躲騎樓埋伏林士傑　犯後原路折返拔腿逃！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

奪命8秒！射殺女議員父 雙槍男正面曝｜20240708 ET午間新聞

21輛重機車隊下山驚見超急泥流　30分鐘驚險騎水中！

槍手正面曝！快步直奔林士傑家　雙槍開轟擊斃他

金門逾4萬戶大停電！7人受困電梯　祖孫卡30mins獲救全身汗

淡水捷運站「老漢推車」！美魔女激戰小18歲男　狂浪情侶身分曝

施作工程「中途暫離」返回鐵條全不見　竊賊辯：以為回收物

遊大雪山度估衝對向...倒楣休旅車被撞墜50m山谷　慘變一堆廢鐵

詐團「穩賺不賠」4騙彰化女！22歲車手被逮　當場查扣335萬現金

金門全島4萬戶大停電！塔山電廠設備故障　台電緊急搶修

安親班變態司機猥褻2女童7次　他脫褲硬上...8歲女一句話救同學

宏恩遭爆毆打病人！護理師委屈落淚　知情者曝：他3個月打4醫護

彰化男「攀附蚵架上」受困！警消急出動　他失溫、多處挫傷獲救

快訊／台中男疑麗水漁港落水失聯　機車留堤防上...警消搜尋中

北市中山商圈恐團滅？　顏若芳籲蔣萬安正視問題

黨團會議談國會亂象　柯文哲特別提醒8立委「保持冷靜」審法案

金門逾4萬戶大停電！7人受困電梯　祖孫卡30mins獲救全身汗

淡水捷運站「老漢推車」！美魔女激戰小18歲男　狂浪情侶身分曝

快訊／台鋼獵鷹轉戰PLG職籃　陳建州：看見永續經營決心

施作工程「中途暫離」返回鐵條全不見　竊賊辯：以為回收物

林業及自然保育署攜手企業造林　響應淨零排放保育山林

八點檔外景熱到爆！《愛的榮耀》犒賞「演員吃西瓜」結果玩瘋了

轉廢為金！花蓮推廚餘轉化有機肥　家戶陽台成開心農場

遊大雪山度估衝對向...倒楣休旅車被撞墜50m山谷　慘變一堆廢鐵

社會熱門新聞

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

林士傑曾混江湖綽號「土雞仔」：動不動就要輸贏

唐治平拒認母屍　比對齒模「就是唐媽媽」

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房噴他滿身

學生妹暑假酒店海撈！　26歲的她被嫌老：收入超狂難上岸

吳桐潭告別式現場曝！36勞斯萊斯+108阿法送行

獨／陸軍司令部少校「晨操突昏倒」失去呼吸心跳！　搶救無效亡

鄭文燦再戰羈押庭　一次找來3大律師拚場

天道盟發起人吳桐潭今告別式　700警力大陣仗戒備

射殺林士傑槍手逃亡　尋獲第2輛車「遭鹽酸滅證」

鄭文燦被「監聽外洩」急還500萬　57歲生日險被押

林依婷曝「期待年底讓爸抱孫」　心碎喊：來不及了

交保68小時後笑不出來了！鄭文燦再開聲押庭

更多熱門

相關新聞

羅智強質詢肯定賴清德、鄭銘謙辦弊案　「你講的話我都接受啦」

羅智強質詢肯定賴清德、鄭銘謙辦弊案　「你講的話我都接受啦」

前海基會董事長鄭文燦涉貪案今（9日）要再開羈押庭。藍委羅智強質詢行政院長卓榮泰時指出，總統賴清德新官上任三把火開始要辦了，不分黨派，肯定賴清德辦弊案，也要給法務部長鄭銘謙肯定，但外界也有很多政治陰謀論，會不會查辦結果雷聲大雨點小？卓榮泰僅回應，尊重檢調，按照證據跟事實辦案，這最重要。

鄭文燦被抓、賴清德本命區幹部遭槍殺　王鴻薇：是巧合嗎？

鄭文燦被抓、賴清德本命區幹部遭槍殺　王鴻薇：是巧合嗎？

傳政壇大整肅下個是柯　昌：100％有信心

傳政壇大整肅下個是柯　昌：100％有信心

曝鄭文燦案2疑點　黃國昌：徹查到底

曝鄭文燦案2疑點　黃國昌：徹查到底

鄭文燦收500萬竟是「借貸」？　凌濤狠酸：大阿哥何時有資金需求

鄭文燦收500萬竟是「借貸」？　凌濤狠酸：大阿哥何時有資金需求

關鍵字：

鄭文燦二度聲押庭三大律師助陣

讀者迴響

熱門新聞

江坤俊爆「讓人妻護理師懷孕」！醫院多次激戰被撞見

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

林士傑曾混江湖綽號「土雞仔」：動不動就要輸贏

唐治平拒認母屍　比對齒模「就是唐媽媽」

頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」求售　豪奢內裝照曝光

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房噴他滿身

學生妹暑假酒店海撈！　26歲的她被嫌老：收入超狂難上岸

生小孩後才知的5件事！張捷曝最花錢不是奶粉尿布

吳桐潭告別式現場曝！36勞斯萊斯+108阿法送行

Jennie疑室內抽煙「化妝師面前吐煙」

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

撞前車一查對方無照　他喊：換對方賠

更多

最夯影音

更多

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面