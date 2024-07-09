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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭文燦收500萬竟是「借貸」？　凌濤狠酸：大阿哥何時有資金需求

▲▼ 國民黨召開「綠式雙標再一樁 提覆議卻要『藐視議會罪』？」記者會，國家政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌濤、新北市議員江怡臻、國民黨副發言人康晉瑜等出席。 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨桃園市議員凌濤。（圖／國民黨文傳會提供）

記者鄭佩玟／台北報導

前桃園市長、海基會前董事長鄭文燦疑涉貪，桃園地院6日裁定500萬元交保，但高等法院8日裁定撤銷並發回更裁，桃園地院今天上午重開羈押庭。有周刊9日指，該款項據稱為鄭向友人借貸，國民黨桃園市議員凌濤舉3大疑點，諷刺「大阿哥何時需借貸500萬」？

凌濤指出，根據周刊報導，檢方指控鄭文燦在2018年8月，以借貸名義還款500萬元給當時帶錢到官邸的友人，且據傳雙方還有借據。凌濤表示，該五百萬借據是不是早就被當作安全閥，隨時可以使用，這是鄭文燦疑涉收受賄款的常態嗎？又是誰洩露譯文，讓鄭文燦警覺而退還？

凌濤質疑是「太小看鄭文燦嗎？」時任桃園市長鄭文燦是堂堂如日中天的「太子」，有什麼資金需求，需要去借貸這500萬，是否太小看當時的「大阿哥」。

另，凌濤說，報導稱鄭文燦向檢方說，他沒打開袋子，不知道裡面有錢，至於袋子去向，他也稱不知道。凌濤對此酸，鄭文燦聰明如「胖周瑜」，會收下黑袋子，不查察嗎？一般人都會打開看看是何物，不開有違常理。

凌濤說，今早10點桃院將召開羈押庭，針對高院昨日諭知的是否能排除逃亡、串證之虞進行攻防，但依照實務，鄭文燦身為嫌疑人，「在外面每一分鐘都有串供可能性」，法院的審查需更加嚴謹。

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