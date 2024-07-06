鄭文燦500萬交保　綠營市黨部主委發聲：靜待司法調查

▲ 鄭文燦交保後離開。（圖／記者呂佳賢攝）



記者沈繼昌／桃園報導

前桃園市長、現任海基會董事長鄭文燦涉嫌貪汙收賄遭桃檢聲押，桃園地院今（6）日裁定500萬交保案，並限定住居、出海與出境；民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香稍早接獲媒體詢問時表示，稍早前看到新聞才得知消息，鄭文燦過去作風大家都知道，目前就待司法調查釐清真相。

前桃園市長鄭文燦捲入收賄案件，疑似是華亞科學園區外一筆面積約9.5公頃農地，據指稱是由部分地主組成重劃會向桃園市府申請自辦重劃，其中主導重劃會者疑似是前台塑集團高層與地主自籌近千萬元，透過重劃會中與鄭熟識之廖姓人士於2017年9月交付前金。桃園地檢署掌握確切情資於前日發出傳票，鄭文燦則於昨天上午主動到桃園地檢署說明，經檢察官訊問後依犯不違背職務收受賄賂、洩密罪嫌，向法院聲請羈押，但法院裁定500萬元交保。

▲前桃園市長、現任海基會董事長鄭文燦捲入貪汙案法院今天下午裁定500萬交保，鄭文燦步出法院時仍面帶微笑。（圖／記者沈繼昌攝）

針對桃園地檢署聲押與桃園地方法院裁定結果，民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香今天下午接受媒體詢問時指出，本案之前都沒有聽說，也是看到新聞才得知消息，目前就是交由司法調查，慢慢來釐清真相。鄭文燦過去作風大家都知道，他想要做全民的市長且八年都很認真，對於司法調查，我們一切都靜待最後調查結果。