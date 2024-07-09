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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強質詢肯定賴清德、鄭銘謙辦鄭文燦　「你講的話我都接受啦」

▲▼法務部長鄭銘謙 卓榮泰 行政院長卓榮泰立法院備詢 司法法制組。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰、法務部長鄭銘謙。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

前海基會董事長鄭文燦涉貪案今（9日）要再開羈押庭。藍委羅智強質詢行政院長卓榮泰時指出，總統賴清德新官上任三把火開始要辦了，不分黨派，肯定賴清德辦弊案，也要給法務部長鄭銘謙肯定，但外界也有很多政治陰謀論，會不會查辦結果雷聲大雨點小？卓榮泰僅回應，尊重檢調，按照證據跟事實辦案，這最重要。

羅智強表示，賴清德曾說不分黨派、不論何人，只要涉及非法檢調就該查辦、勿枉勿縱，要肯定法務部長鄭銘謙，相關案情長達七年，邱太三、蔡清祥不敢辦，鄭銘謙當部長之後檢查機關就動起來了。

羅智強直言，要提醒院長、法務部長跟檢察官不要犯三個錯誤，雖然案情已經開始辦，但有些東西他看不太懂，民進黨首長涉及貪瀆案好像有一個特權列車，七年的案子等賴清德上任才解封，前面的部長是在吃閒飯？過去辦高虹安、楊文科、林姿妙都有檢調大幅搜索，為何會有這樣的差別待遇？

卓榮泰回應，還是要尊重檢調單位專業調查，不論哪幾個人，不分黨派、不分個人。

羅智強質疑，不管怎樣要給鄭銘謙肯定，至少沒有吃案、壓案，鄭文燦過去有很多案子也要一併了解，今天鄭銘謙備詢講的我都尊重，你講什麼我都接受。外界也有很多政治陰謀論，會不會查辦結果雷聲大雨點小？卓榮泰僅回應，尊重檢調，按照證據跟事實辦案，這最重要。

羅智強追問，若鄭文燦涉貪事實明確，部長有擔當做檢查官後盾，讓他們查辦到底嗎？會不會跟黨內鬥爭有關，是不是各退一步之後就不了了之？鄭銘謙回應，檢察官依法偵辦，就是詳細調查，勿枉勿縱、依法詳細調查，但對於偵查過程，我不能去指導。卓榮泰也表示，絕對不要用這樣不正確的邏輯，來看一個司法的案件。

羅智強也追問，賴清德新官上任三把火開始要辦了，不分黨派，肯定賴清德辦弊案，但不是只有鄭文燦，林智堅新竹棒球場的的進度如何？鄭銘謙回應，有民眾告發，檢察官就會依法偵辦，法務部不會指導干涉也不會介入個案。

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