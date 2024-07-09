交保68小時後笑不出來了！鄭文燦再開聲押庭　嘴角上揚變一字唇

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

海基會前董事長鄭文燦爆出在桃園市長任內貪汙收賄，遭檢方聲請羈押，6日桃園地院裁定500萬元交保，而檢方不服當庭抗告，高院8日裁定全案撤銷發回，因此今(9日)上午10時再度召開聲押庭，稍早現身的鄭文燦則在交保68小時後現身桃園地院，表情從一開始的輕鬆神情，改為一臉嚴肅抵達。

▲鄭文燦涉貪，今再召開聲押庭。（圖／記者呂佳賢攝、黃克翔攝）



據了解，鄭文燦捲入的弊案，與桃園市府先前推出的「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」有關。當時規劃將工五工業區東側的農業區一帶近50公頃土地進行都市計畫區段徵收，預計可提供約25公頃的產業用地。不過規劃區外的一筆9.5公頃農地，地主群也想藉此獲利。

因為農地無法納入該規劃區使用，但該農地地主卻組成重劃會，向桃園市政府申請自辦重劃，並企圖利用行賄官員的方式，讓農地強行闖關，列入規劃區使用。因此重劃會楊姓成員拿出千萬元，2017年9月間透過與鄭文燦熟識的廖姓男子，向鄭文燦行賄。檢調單位6月間就已經發動偵查行動，將楊男、廖男帶回訊問，其中廖男遭聲請羈押獲准，楊男則因年事已高獲得交保。

檢方持續蒐證，認為時機成熟後，選在鄭文燦自日本度假返國後，到台北住家中帶回他偵訊。經過16個小時的訊問後，檢方認為鄭文燦涉嫌《貪污治罪條例》「違背職務收賄」重罪、犯罪嫌疑重大，又有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見。但法院卻裁定鄭文燦500萬元交保，限制住居、出境與出海。法院裁定當下引發檢察官不滿，當庭提出抗告，更批評「行賄的收押，收賄的卻放了」。