白委稱柯建銘昔頭髮多　韓國瑜秒打斷「拜託別提這兩字」引爆笑

▲韓國瑜主持朝野協商。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立院黨團提案修《電業法》，明訂電價審議委員會的決議，應於一個月內送立法院審議後實施，民進黨團表達反對。立法院長韓國瑜今（9日）再度召集朝野協商。民眾黨團提出自己的版本，認為電價審議委員會成員必須有一半的民間代表，民眾黨立委張啟楷喊話民進黨團總召柯建銘，提醒柯過去都支持改革，「我認識你的時候，你頭髮還很多。」此時韓國瑜插話，「請拜託不要提頭髮，謝謝！」現場哄堂大笑。

韓國瑜昨日下午就討論《電業法》、《打詐專法》、《通傳會組織法》與考試院人事提名等案召集朝野協商，不過民進黨團昨日早上癱瘓內政委員會後，表達不出席下午朝野協商，讓協商付諸流水，藍白黨團均表達不滿，張啟楷也表達嚴正抗議，並批評，「如他們不來開會就拖累我們。」

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

今日上午再協商《電業法》時，民眾黨團提出自己的版本，認為電價審議委員會成員必須有一半的民間代表，張啟楷也重申黨團主張，並與柯建銘對話，提醒柯建銘過去都支持改革，「我認識你的時候，你頭髮還很多。」此時韓國瑜向張啟楷笑稱，「請拜託不要提頭髮，謝謝！」讓因昨天內政委員會的抗爭導致氣氛嚴肅的朝野協商，瞬間歡樂了起來，韓國瑜的幽默本色，不僅讓現場官員大笑，立委們也放鬆肅殺表情，氣氛輕鬆不少。