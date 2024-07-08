黃捷開鎖闖會議室！韓國瑜要查了　批若找外來鎖匠「非常嚴重」

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜今（8日）下午召開朝野協商，除了研商有關「電業法第四十九條條文修正草案」案，還有考試院人事同意權案，不過因民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤皆缺席，因而無法開會。國民黨團書記長洪孟楷則提到，綠委黃捷凌晨偷破壞門鎖佔會議一事，要求韓主持公道，韓國瑜也強調．此事「真的很嚴重」，現在正在查開鎖的人是院本部還是外來的人，給一點時間，查完後會跟各黨團報告。

立法院內政委員會今日審查《公職人員選舉罷免法》修正案，藍綠雙方均發出甲級動員，不過民進黨一大早約5點左右就成功佔領主席台，遭國民黨立委指控，議事人員明明7時才可以開門，但民進黨立委竟可以先進入會議室。洪孟楷下午也公布監視器畫面，只見黃捷凌晨4點左右帶一名助理撬開內政委員會大門，潛入會議室。

洪孟楷也於黨團協商中要求韓國瑜主持公道，「今天有立委破壞門鎖進到委員會，第十屆綠委從後門進到議場，當時經過朝野協商，都規定之後七點開前門，七點半才能開其他門，是否該規定不該再讓宵小、綠委隨意亂開門？這已經是構成犯罪行為！」韓國瑜回應，現在正在查開鎖的人是院本部還是外來的人，給他一點時間，查完後會跟各黨團報告，若是外來的人真的很嚴重。

國民黨團總召傅崐萁再強調，一個國會若能讓少數人踐踏，未來要如何要求民主討論，對於會議順暢進行的卑微要求？上週四已經發生民進黨帶鎖匠一早開門，今天更誇張，竟然直接來開門，國民黨立委六點到會議室，結果發現裡面竟然有人，「七點鐘是從裡面開，不是從外面開！」

韓國瑜又再次重申，若外面的鎖匠能開委員會的門，就代表外面的鎖匠可以開任何一個門，此舉攸關國會安全，因此開宗明義就跟大家報告，到底是委員本身還是助理？還是外面鎖匠？這些都還在查，查完後會跟黨團幹部報告，此事真的很嚴重！

