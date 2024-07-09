柯建銘缺席協商又怨被藍白「審判」　韓國瑜嘆：都算我的好不好

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院原定昨日下午三點召開朝野協商，但民進黨團因為抵制內政委員會所以拒出席，引發國民黨立院總召傅崐萁不滿。立法院長韓國瑜今（9日）上午再召集協商，民進黨團總召柯建銘發言時首先發難，認為昨日的朝野協商遭藍白缺席審判，批韓沒有道德勇氣，應該要制止藍白發言，滔滔不絕10分鐘，但眼見各部會首長已在協商現場乾等，韓國瑜只好打斷柯建銘，「該審電業法了，若覺得有不完善的地方，都算我的好不好，不然討論沒完沒了」。

立法院昨日由院長韓國瑜召集朝野協商，但民進黨立院黨團因為在內政委員會抵制選罷法，黨團幹部包括總召柯建銘、幹事長吳思瑤與書記長莊瑞雄都未出席朝野協商，韓國瑜先請傅崐萁發言，傅崐萁不滿指出，朝野協商是國會最高決策會議，民進黨已經讓國會亂了一天，是覺得立法院不重要嗎？

民眾黨立院總召黃國昌也說，對於立法院的協商通知向來都很尊重，且之前立法院通過決議要凍漲電價，所以才排《電業法》協商，但民進黨卻不願參加，若不願朝野協商，12日院會時就會依法表決。

另，傅崐萁與洪孟楷也抱怨，民進黨立委黃捷早上偷偷摸摸到委員會開門，藍綠都是6點甲級動員，但他們到會議室才發現居然有民進黨立委已經先進去了，無論是請鎖匠幫忙，還是自己把門撬開，都是前所未有的狀況，盼韓國瑜儘速調查，韓國瑜也回應說，此事相當嚴重，未來等調查完畢會跟朝野公告。

柯建銘今日出席朝野協商時不滿表示，院長要有高度，「你昨天說非常嚴重，讓我真的蠻失望，不用添油加醋！」接著柯建銘說，當初藍委盧縣一在中國投票，民進黨說要調錄影帶都不給，也就是說有調閱辦法，誰申請為何可以立刻拿出來？被國民黨拿出來在外散播，有無違反個資？誰去申請？還是傅崐萁一通電話就可以拿出來？

柯建銘強調，那門是黃捷去開的，沒有鎖匠，絕無外面的人！立法院互相攻防天天都有，講究都講究不完，國民黨現在怕被罷免，民進黨反對沒有罷免的選罷法，這些因果關係要弄清楚，院方一定要中立。「韓國瑜一定要徹底中立，我在立院二十幾年，朝野協商從不缺席，但周一就是有大事，不要在那邊說民進黨拒絕朝野協商，很不道德！」

韓國瑜說，黃捷帶了類似秘書的人去開門，這個等等會討論；第二，洪孟楷昨天希望兩點半開朝野協商，但柯建銘說四點，於是自己折衷排三點，而且各部會首長都到了，「我要特別澄清，幾個委員到了都要求發言，這不是缺席審判，綠軍哪天準時到了我也會讓你們發言，希望在平衡的立場。」

柯建銘又批，韓國瑜身為院長要有道德勇氣，「你一句話就要制止！」看似又要下一波滔滔不絕，韓國瑜選擇立刻打斷，「現在應該審電業法了．若覺得有不完善的地方，都算我的好不好，不然討論沒完沒了，部長都到了，請尊重主席好嗎？」先來討論電業法好嗎？討論完畢再來說，各位請稍安勿躁。

