遭爆要在立院私設SPA館？　陳玉珍4點駁斥：我不會破壞古蹟

▲陳玉珍一邊洗頭一邊受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

被外界歸類國民黨「衝組」的立委陳玉珍，傳出有意在自己國會研究室增設盥洗設備，還打算找來按摩師進駐，一心想打造「玉珍SPA館」，不過經過立院總務處實勘，評估不可行。陳玉珍今（9日）上午一邊於立法院美容院洗頭，一邊受訪表示，台灣立法院確實有點小，但隨後發表四點澄清，批周刊報導不實。

朝野發生衝突，總是衝第一的陳玉珍今遭週刊爆料，想把在青島二館的國會研究室打造成「玉珍SPA館」，方便自己隨時「想洗就洗」，多次「盧」立院總務處。不過經過實地會勘，發現除了要重新配置水電管線外，這些管線可能還會經過其他立委辦公室，可能影響他人辦公。如果加上後續保養，難度更高，因此立院總務處初步評估是不可行。

陳玉珍今日上午一早就到立法院美容院洗頭，受訪時也坦言，台灣立法院確實有點小，去看到美國國會就覺得…但這些都不是重點啦！重點應該是要減少紛爭。

陳玉珍隨後也澄清，痛批週刊報導誇大不實，嘩眾取寵。她表示，她不可能在辦公室弄什麼洗頭spa的地方，因為她每天在立法院美容院洗頭，跟美容師情同家人，且她每天七點多就到立法院，立法院美容師也可以配合她的時間，所以根本不可能在辦公室弄這種設施。

第二、青島二館是市定古蹟，所以也有請相關單位來研究，已經確定是不會破壞古蹟，而且是在合法的範圍內做辦公室的裝修。第三、陳玉珍強調，她每天工作到11點，工作壓力很大，如果可以找到合適的按摩師，的確打算自費請按摩師來辦公室幫她按摩，可惜因為時間不適合，到現在還找不到人。最後她重申，並沒有如週刊所報導要做Spa館這種事情。

另外，針對民進黨立委黃捷昨日凌晨找鎖匠撬開會議室大門，立法院長韓國瑜下令開查，直呼此事非常嚴重，立院沒發生過這種事，陳玉珍說自己辦公室就在黃捷隔壁，也是相當害怕，黃捷可以半夜打開門，「她辦公室就在我隔壁，害怕她打開我的門！我都不知道要怎麼加鎖」，因為她功夫真的太好了！再加幾道鎖有用嗎？她真的有特異功能，是雞鳴狗盜之術，會半夜跑去人家辦公室亂開，這種壞習慣真的很恐怖，「我是真的很害怕。」