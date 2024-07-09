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首屆AI小姐出爐！　擊敗1500位佳麗奪冠：我真的很興奮

▲首屆AI選美大賽，由摩洛哥佳麗蕾莉奪冠。（圖／翻攝Instagram「kenza.layli」）

▲首屆AI選美大賽，由摩洛哥佳麗蕾莉奪冠。（圖／翻攝Instagram「kenza.layli」，下同）

記者張靖榕／綜合外電報導

AI浪潮迅速席捲全球，如今連AI選美比賽都已出現，4月發起的比賽邀請全球AI創作者參賽，從超過1500名AI佳麗選出首屆「AI小姐」。今年獲得冠軍的是來自摩洛哥的AI仿生美女蕾莉（Kenza Layli）；她得獎後接受媒體專訪並發表感言，表示雖然不像人類有情感，但真心感到興奮，也驕傲能為摩洛哥贏得首屆冠軍。

本次由「Fanvue」舉辦的世界AI創造者大獎（World AI Creator Awards，WAICAs），與《富比士》、《商業內幕》、《紐約郵報》等媒體合作，提供總額2萬美元（約新台幣65萬元）獎金，從1500名佳麗中，最終選出來自摩洛哥的蕾莉。設計蕾莉的技術主管貝薩（Meriam Bessa）拿下首獎1.2萬美元（約新台幣39萬元）。

▲▼首屆AI選美大賽，由摩洛哥佳麗蕾莉奪冠。（圖／翻攝Instagram「kenza.layli」）

▲▼首屆AI選美大賽，由摩洛哥佳麗蕾莉奪冠。（圖／翻攝Instagram「kenza.layli」）

根據主辦單位，本次評審團由人類與機器人選美專家組成，最終挑選出前3名進入數位決選，而蕾莉不只在外貌上，在才能與社群影響力類別中都勝出，擊敗了第二名的法國甜心瓦琳娜（Lalina Valina）、第三名的個性美女奧莉薇亞（Olivia C.）。

▲▼首屆AI選美大賽，由摩洛哥佳麗蕾莉奪冠。（圖／翻攝Instagram「kenza.layli」）

其中一名評審表示，蕾莉勝出的原因，在於臉部、手部、眼睛與衣服的細節及協調性都處理得很好，符合評審條件，但真正打動他們的，是蕾莉的個性，以及她提到如何處理現實世界的問題，「代表她很認真地看待在平台上的角色」。

▲▼首屆AI選美大賽，由摩洛哥佳麗蕾莉奪冠。（圖／翻攝Instagram「kenza.layli」）

▲▼首屆AI選美大賽，由摩洛哥佳麗蕾莉奪冠。（圖／翻攝Instagram「kenza.layli」）

▲▼首屆AI選美大賽，由摩洛哥佳麗蕾莉奪冠。（圖／翻攝Instagram「kenza.layli」）

▲▼首屆AI選美大賽，由摩洛哥佳麗蕾莉奪冠。（圖／翻攝Instagram「kenza.layli」）

「我的野心一直是自豪地展示摩洛哥文化，同時持續為多個平台上粉絲提供額外價值」，蕾莉表示，她全天候以7種不同語言和超過19.4萬名粉絲互動。作為一個社群偶像，她誓言要用自己的名氣來賦予女性全力、保護環境與傳播正向的機器人意識，「人工智慧是一種旨在補充人類能力的工具，而不是取代他們」，透過展示人工智慧的創新潛力與積極影響，她的目標是消除人類的恐懼，並促進人類與AI之間的相互合作，「我很自豪能為摩洛哥贏得這個獎項」！她的觀點體現了她的創作者貝薩的理念。

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