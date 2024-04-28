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美魔女「60歲選美封后」史上首位　下一步角逐阿根廷全國賽

▲▼美魔女「60歲選美封后」史上第一人！　將角逐阿根廷小姐。（圖／翻攝IG@alejandramarisa.rodriguez、missuniversoar）

▲60歲的亞歷珊卓拉獲得布宜諾斯艾利斯環球小姐后冠。（圖／翻攝IG@alejandramarisa.rodriguez、missuniversoar）

記者吳美依／綜合報導

阿根廷近期舉辦環球小姐地區賽，記者兼律師亞歷珊卓拉（Alejandra Rodríguez）在首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）奪冠，成為史上第一位以「60歲高齡」封后的參賽者。如今，她也預計參加5月全國決賽，希望能夠代表阿根廷，與全球佳麗一較高下。

今日美國等外媒報導，亞歷珊卓拉擊敗另外34名18歲到73歲的佳麗，成為布宜諾斯艾利斯環球小姐。她受訪時說，「我很開心能夠在選美比賽代表這種新典範，因為我們正在開創一個新階段」，女人的美麗不僅限於外表而已。

▲▼美魔女「60歲選美封后」史上第一人！　將角逐阿根廷小姐。（圖／翻攝IG@alejandramarisa.rodriguez、missuniversoar）

▲▼美魔女「60歲選美封后」史上第一人！　將角逐阿根廷小姐。（圖／翻攝IG@alejandramarisa.rodriguez、missuniversoar）

亞歷珊卓拉把「凍齡」歸功於生活方式，她堅持注重飲食健康，時刻保持活力，不僅每周運動三次，也會攝取大量蔬果，「最基本的是要過上健康的生活，吃得好、做些體力活動。評審們看見我代表我這個世代女性的自信與熱情。我決心要為2024年阿根廷環球小姐的后冠而戰。」

環球小姐組織（Miss Universe Organization）成立於1952年，對參賽者資格設下嚴格限制，年齡僅限18至28歲，必須單身、沒有小孩。但該組織於2023年9月宣布，不再對選手進行年齡限制，所以從今年開始，只要是年滿18歲的女性，就符合參賽資格。

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