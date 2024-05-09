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美國小姐被封口？史上首位「放棄后冠」聲明驚見藏頭詩　黑幕曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 沃伊特去年9月摘冠時激動不已，如今卻突然宣布放棄。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國女模沃伊特（Noelia Voigt）去年9月榮獲美國小姐（Miss USA）冠軍，6日卻無預警聲明宣布，因心理健康問題決定放棄頭銜，成為72年來史上首位自願摘下后冠的佳麗，眼尖的網友卻發現聲明中詭異的藏頭詩，懷疑案情不單純。

綜合《今日美國》等美媒，沃伊特6日在IG宣布放棄后冠的聲明寫道，「我非常重視做出對心理健康有利的決定的重要性」，「在我內心深處，我知道這對我來說只是新篇章的開始」，「我希望能繼續鼓勵他人保持堅定，優先考慮你的心理健康，用自己的聲音為自己和他人發聲。永遠不要害怕未來，即便未來並不確定」， 消息一出震驚選美界。

但卻有人發現，沃伊特的聲明每一句第一個字母可以拚出「我被封口」（I AM SILENCED）的藏頭詩，引發網友熱議，更在她IG留言，「我們聽見妳的聲音了！」

且在沃伊特發表聲明2天後，青少年參加的美國妙齡小姐（Miss Teen USA）17歲得主斯里瓦斯塔瓦（UmaSofia Srivastava）也宣布放棄頭銜，「因為我發現我的個人價值觀不再完全符合組織方向。」

知情人士向《紐約郵報》透露，沃伊特和斯里瓦斯塔瓦數月來有如戴著「帶刺的后冠」，事事遭到美國小姐大賽組織干預及施壓，不斷收到郵件要求她們不要做這做那，或是要求刪掉社群平台發文，礙於保密協議卻只能忍氣吞聲，就連斯里瓦斯塔瓦父母都看不下去。甚至傳出組織執行長羅斯（Laylah Rose）將她們當成魁儡，禁止她們在美國小姐IG上發文，而是由羅斯用她們的名義發文。

羅斯8日則對沃伊特的決定表示支持，強調大賽目標是頌揚女性及賦予女性權力，且參賽者對美國及全球都帶來真正的改變，「與美國小姐有關的所有人的健康是我的首要任務」。至於誰會代替沃伊特加冕，該組織稱目前仍在審查繼任者，很快會對外公布。

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