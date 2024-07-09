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嘉義醫院攜手瑞泰照護體系　推動在宅急症照護計畫

▲▼ 嘉義醫院與瑞泰照護體系簽署MOU 率先推動在宅急症照護計畫 。（圖／嘉義醫院提供）

▲ 嘉義醫院與瑞泰照護體系推動在宅急症照護計畫，由嘉義醫院莊仁賓院長(圖右)、瑞泰照護體系陳蔡美惠學習長共同簽署mou  。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

衛生福利部嘉義醫院莊仁賓院長、瑞泰照護體系陳蔡美惠學習長共同簽署「大嘉義地區全齡健康照護整合」合作協議書，宣示合作致力提升嘉義在地長照服務需求者生活品質與健康識能，建構嘉義成為長照全齡友善示範城市。

▲▼ 嘉義醫院與瑞泰照護體系簽署MOU 率先推動在宅急症照護計畫 。（圖／嘉義醫院提供）

莊仁賓提到，今年醫院配合健保署「在宅急症照護試辦計畫」，推動急症在宅舒適照護，完成台灣居家在宅連續性醫療照護的最後一哩路。如肺炎、泌尿道感染、軟組織感染等3類輕症感染病人，由醫院端將急性照護服務直接送到長者家中或照護機構中，提供接近醫院水準的治療，減輕病患往返醫院及家庭照顧者的負擔。此次與瑞泰照護體系合作，希望透過擴大長照服務量能，在社區中即早發現在宅醫療需求潛在個案，由醫院團隊主動轉銜在宅急症照護，同時提供24小時諮詢專線、綠色通道後送醫院等服務，更由個管師協助連結長照資源、個案健康管理等整合服務，以造福嘉義地區鄉親且成為全齡福祉友善城市的典範。

陳蔡美惠說到，秉持「信賴是愛幸福瑞泰」的核心理念，持續帶領團隊學習，期待體系同仁都能身體力行，達到最好的照顧品質目標。期盼未來與嘉義醫院攜手合作，共同照護嘉義縣市民眾，滿足健康照護和長照居家服務的需求，共同發展出深具特色的照顧模式。

莊仁賓說，期待透過完善全齡健康照護服務，落實公醫使命，共同努力讓高齡者在地健康老化，如有在宅醫療需求也能得到相對的高品質照顧。未來更透過官學研醫聯手跨界合作，建構醫院、診所、居家及機構的區域合作模式，鏈結大嘉義區照護合作網絡，成為全國在宅急症照護計畫典範標竿。

 
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