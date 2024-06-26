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嘉義醫院減少養護機構住民就醫　攜手合作機構共享醫療資源

▲▼ 致力推動減少養護機構住民就醫 嘉醫主動共享照護資源 。（圖／嘉義醫院提供）

▲▼ 嘉義醫院致力減少養護機構住民就醫 ，主動共享照護資源 。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義醫院秉持「共享醫療資源，讓照護共好！」的使命，邀請30餘家合作養護機構一同參與長照機構研討會教育訓練課程，課程內容包含：常見壓傷評估與傷口照護、機構安寧護理、口腔及足部護理照護、感染性住民照護隔離措施。

▲▼ 致力推動減少養護機構住民就醫 嘉醫主動共享照護資源 。（圖／嘉義醫院提供）

課程開始由莊仁賓院長講授實務知識：傷口評估技巧、照護知識及對傷口敷料的瞭解，更由嘉義醫院團隊製作影片現場教學，讓參與課程的護理師未來在面對病人壓傷傷口照護有更專業的經驗，期望全面提升雲嘉南區養護機構照護品質。

▲▼ 致力推動減少養護機構住民就醫 嘉醫主動共享照護資源 。（圖／嘉義醫院提供）

莊仁賓表示，長期臥床的病患很容易產生壓瘡，家屬或長照機構人員能夠早期辨識相當重要，如果有外觀發紅、明顯疼痛感，就需要透過減少受壓來改善，能夠避免壓傷持續惡化。如果不幸產生傷口了，最好盡速到醫療院所評估是否需要進一步治療，即使不用治療，也要了解什麼情況下需要再回診，把握最佳時機。

莊院長說到，嘉義醫院配合政策推動「減少機構住民就醫方案」，更整備在宅醫療及機構安寧的團隊服務量能，除了重視醫療服務品質，更希望能將醫療資源與合作機構共享，將照顧技巧帶到社區中，讓照顧者學習照顧知能，以服務為導向，早期發現、早期治療，落實主動性、連續性之醫事照護服務，以達「預防勝於治療」的成效。近年透過嘉醫居家護理所傷口照護團隊，共同分擔長者照護責任，以提供病人為中心之最高品質的醫療照護，成為雲嘉地區長照病患的醫療資源整合者和健康守護者，更期望嘉義醫院成為鄉親信賴的醫院。

 
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