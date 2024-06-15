健保分攤壓力治癒乳癌免煩惱　嘉醫提醒善用X光攝影檢查

▲▼ 對抗乳癌健保有給付，讓局部晚期乳癌病患有機會重獲新生 。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

年近70歲的李女士去年乳房腫瘤潰爛、流血及化膿，自知情況不對卻仍遲遲不願就醫治療。身為退休護理師的她，因看盡癌症治療過程，擔心醫療費用龐大及畏懼化療副作用，遲遲未就醫。

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▲▼嘉義醫院院長莊仁賓治癒乳癌病患 ，備受家屬肯定及感謝。（圖／嘉義醫院提供）

在嘉義醫院護理人員多次悉心勸說下，李女士終於決定到莊仁賓院長的乳房外科診治。經過半年的術前化學治療，李女士在今年3月完成腫瘤和乳房切除手術，幸運的是癌細胞並未轉移，經過三個月的追蹤，已恢復元氣。她頻頻感謝莊院長仁心仁術及嘉義醫院的照護團隊，讓她重獲新生。

李女士分享，未曾想到健保資源能提供如此完善的醫療照護，讓她減輕了經濟負擔可以無後顧之憂地接受治療，重新享受新生活，與家人共享天倫之樂。

許多癌症病友因不了解疾病進程與治療選擇，擔心治療費用昂貴而放棄治療，造成不少遺憾。嘉義醫院秉持公醫使命，充分利用政府資源照護弱勢病患。莊仁賓院長領導的多專科醫師團隊，結合乳房外科、病理科、放射科等跨科別專業，充分討論病人檢查結果，制定完善的治療策略。

莊仁賓院長指出，乳癌的危險因子包括老化、初經早、停經晚、未曾生育、晚生育、未曾哺乳、乳癌家族史、抽菸、飲酒、不健康飲食、缺乏運動及肥胖等。維持健康的生活型態及早期發現早期治療是乳癌防治的重點。

莊仁賓提醒民眾善用國健署補助的乳房X光攝影檢查服務，早期發現乳癌。實證研究顯示，每兩年一次的乳房攝影能減少30%的晚期乳癌發生率。若能在第0期及第1期乳癌盡早發現及治療，其5年存活率約近100%；但若在第4期才發現，5年存活率僅約39.4%。透過定期檢查，由專業醫師判斷，才能真正達到早期發現、早期治療的效果。提醒民眾關注自身及家人的健康，遠離癌症風險。

李女士也說到，鼓勵病友勇於接受治療，善用醫療資源，是戰勝疾病的關鍵。希望更多人能注意自己的身體健康，如有發生疾病積極面對治療，享受健康生活。