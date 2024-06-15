　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

健保分攤壓力治癒乳癌免煩惱　嘉醫提醒善用X光攝影檢查

▲▼ 對抗乳癌免煩腦！健保給付嘛欸通！」 局部晚期乳癌病患重獲新生 。（圖／嘉義醫院提供）

▲▼ 對抗乳癌健保有給付，讓局部晚期乳癌病患有機會重獲新生 。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

年近70歲的李女士去年乳房腫瘤潰爛、流血及化膿，自知情況不對卻仍遲遲不願就醫治療。身為退休護理師的她，因看盡癌症治療過程，擔心醫療費用龐大及畏懼化療副作用，遲遲未就醫。

▲▼ 對抗乳癌免煩腦！健保給付嘛欸通！」 局部晚期乳癌病患重獲新生 。（圖／嘉義醫院提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼嘉義醫院院長莊仁賓治癒乳癌病患 ，備受家屬肯定及感謝。（圖／嘉義醫院提供）

在嘉義醫院護理人員多次悉心勸說下，李女士終於決定到莊仁賓院長的乳房外科診治。經過半年的術前化學治療，李女士在今年3月完成腫瘤和乳房切除手術，幸運的是癌細胞並未轉移，經過三個月的追蹤，已恢復元氣。她頻頻感謝莊院長仁心仁術及嘉義醫院的照護團隊，讓她重獲新生。

▲▼ 對抗乳癌免煩腦！健保給付嘛欸通！」 局部晚期乳癌病患重獲新生 。（圖／嘉義醫院提供）

李女士分享，未曾想到健保資源能提供如此完善的醫療照護，讓她減輕了經濟負擔可以無後顧之憂地接受治療，重新享受新生活，與家人共享天倫之樂。

▲▼ 對抗乳癌免煩腦！健保給付嘛欸通！」 局部晚期乳癌病患重獲新生 。（圖／嘉義醫院提供）

許多癌症病友因不了解疾病進程與治療選擇，擔心治療費用昂貴而放棄治療，造成不少遺憾。嘉義醫院秉持公醫使命，充分利用政府資源照護弱勢病患。莊仁賓院長領導的多專科醫師團隊，結合乳房外科、病理科、放射科等跨科別專業，充分討論病人檢查結果，制定完善的治療策略。

莊仁賓院長指出，乳癌的危險因子包括老化、初經早、停經晚、未曾生育、晚生育、未曾哺乳、乳癌家族史、抽菸、飲酒、不健康飲食、缺乏運動及肥胖等。維持健康的生活型態及早期發現早期治療是乳癌防治的重點。

莊仁賓提醒民眾善用國健署補助的乳房X光攝影檢查服務，早期發現乳癌。實證研究顯示，每兩年一次的乳房攝影能減少30%的晚期乳癌發生率。若能在第0期及第1期乳癌盡早發現及治療，其5年存活率約近100%；但若在第4期才發現，5年存活率僅約39.4%。透過定期檢查，由專業醫師判斷，才能真正達到早期發現、早期治療的效果。提醒民眾關注自身及家人的健康，遠離癌症風險。

李女士也說到，鼓勵病友勇於接受治療，善用醫療資源，是戰勝疾病的關鍵。希望更多人能注意自己的身體健康，如有發生疾病積極面對治療，享受健康生活。

ET快訊
徐小可泰國買房台灣賣房　準備在台中購入百坪豪宅
詹詠然震撼宣告　巴黎奧運將是中華隊生涯最終戰
快訊／新北驚見男浮屍！雙手刺青
明2地飆36度「熱到一片紅」　下周更熱時間曝
周杰倫罕見曬娃！「抱2歲女兒」現身海邊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄機場新航廈第一期拚2032完工　李孟諺：如期如質推動

支持花蓮災後重建！史努比推公益野餐組合　還能打造擬真寵物

中原大學畢典！輝達校友勉：愛自己才能成為更好自己

軍中鬼話？黃埔建軍百年前夕　郵票設計總監揭詭夢：我一直在當兵

高捷岡山路竹延伸線一階拚月底通車　交通部履勘：營運前改善4缺失

健保分攤壓力治癒乳癌免煩惱　嘉醫提醒善用X光攝影檢查

明天2地飆36度「熱到一片紅」　下周更熱時間曝

很少人發現！生活用品「1包裝更貴」　內行絕不買：容量少很多

環球科大末屆畢業典禮　用「愛與回憶」劃上句點

陪兒一起讀大學+圓夢　1家3口同時美和科大社工系畢業

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

化身「長輩」開慶生趴　穿Polo衫配護腰超傳神

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

下雨天媽讓邊牧自己玩　牠聽話上樓啟動丟球機

KID給羅蘭聞腋下..遭虧：滿臭的XD 　揭峮峮感情狀態「一直很釋懷」

費德勒畢典致詞談人生課　沒有事情是「毫不費力」

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

豪砸20萬請50辣妹還願　包圍三重四面佛熱舞

高雄機場新航廈第一期拚2032完工　李孟諺：如期如質推動

支持花蓮災後重建！史努比推公益野餐組合　還能打造擬真寵物

中原大學畢典！輝達校友勉：愛自己才能成為更好自己

軍中鬼話？黃埔建軍百年前夕　郵票設計總監揭詭夢：我一直在當兵

高捷岡山路竹延伸線一階拚月底通車　交通部履勘：營運前改善4缺失

健保分攤壓力治癒乳癌免煩惱　嘉醫提醒善用X光攝影檢查

明天2地飆36度「熱到一片紅」　下周更熱時間曝

很少人發現！生活用品「1包裝更貴」　內行絕不買：容量少很多

環球科大末屆畢業典禮　用「愛與回憶」劃上句點

陪兒一起讀大學+圓夢　1家3口同時美和科大社工系畢業

曾家輝全家北上力挺初先發　從黃子鵬身上學「細節」

王思聰不甩私生女風波！　日本街頭「甜蜜勾肩新女友」目擊照曝光

高雄機場新航廈第一期拚2032完工　李孟諺：如期如質推動

新北5惡煞詐賭強簽雙倍本票「當街擄人」　路人見狀受到驚嚇

桃園首辦校園社團3X3籃球賽　「臺灣艾佛森」蔣淯安代言獻技

快訊／詹詠然震撼宣告　巴黎奧運將是中華隊生涯最終戰

龍潭區農會創會百年　踩街+百人封茶及切蛋糕...熱鬧登場

支持花蓮災後重建！史努比推公益野餐組合　還能打造擬真寵物

太靠近被貓咪兇　40KG巨狗「找媽媽主持公道」委屈挑眉：牠兇我

中原大學畢典！輝達校友勉：愛自己才能成為更好自己

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

一堆妹子在穿！他困惑「這啥風格」釣出答案

提醒差點坐過站的乘客下車！軍人發1照　全場歪樓

博愛座爆糾紛！傳老人提告OL　網怒：老人太扯

女友逼天天見面！還要請吃飯　他：6萬薪水沒了

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

台鐵公司首批新血　罕見「剛報到就快退休」

波特王風波　正妹YTR被掀3月飛成都

不玩00940了！妹子「獲利992元下車」全場傻了

熱翻！台東太麻里飆40度　今日前10名高溫排行曝

半個台灣烤成「紅番薯」飆破36度　午後雷雨襲3地

液體OK繃塗了超痛？內行人揭正確用法

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

荒廢FB、IG！大票人狂盯「1款APP爆上癮」

再創今年最熱！台東太麻里高溫飆39.5度　

更多熱門

相關新聞

女暴瘦檢出2型糖尿病　改變飲食+胰島素有效控制

女暴瘦檢出2型糖尿病　改變飲食+胰島素有效控制

50歲葉小姐近日突然消瘦近10公斤，經員工體檢意外發現血糖竟高達283 mg/dl，至嘉義醫院新陳代謝科門診進一步檢查發現醣化血紅素高達11% (正常人小於5.6%)，營養師發現她的飲食狀況平日澱粉類及水果攝取過多，對於影響血糖食物種類不甚清楚，轉介營養衛教改變飲食方式，同時結合糖尿病衛教師鼓勵接受胰島素治療，經過3個月的口服藥和胰島素治療，醣化血紅素降至6.4%，經6個月治療，數值再降至5.8%。

3D列印技術助力乳房重建　乳癌病友新希望

3D列印技術助力乳房重建　乳癌病友新希望

左乳潰瘍忍半年！9旬嬤血水浸濕衣服才知罹癌

左乳潰瘍忍半年！9旬嬤血水浸濕衣服才知罹癌

乳癌照護運動加均衡飲食

乳癌照護運動加均衡飲食

促進乳癌防治　增加篩檢普及性與精準度

促進乳癌防治　增加篩檢普及性與精準度

關鍵字：

嘉義醫院乳癌莊仁賓

讀者迴響

熱門新聞

有錢男買3車位停玩具車！警衛砸了賠慘

牛排館結帳竟刷2400萬　女：險吃掉1棟房

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！白皙長腿外露

林襄這張無碼真的猛！「透視內衣」神秘三角看光

Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船

賴冠霖正式宣布退圈喊話粉絲：我從沒有跪過

一堆妹子在穿！他困惑「這啥風格」釣出答案

提醒差點坐過站的乘客下車！軍人發1照　全場歪樓

多明尼加總統宣布：優先發展半導體

博愛座爆糾紛！傳老人提告OL　網怒：老人太扯

台鐵駕駛出軌女調度員玩「列車性愛」

男拿傘北捷傷人「帽子哥」擒抱壓制畫面曝

女客被刷2400萬！高檔牛排館：統編變消費金額

「亞洲一線男星」是Gay被阿姨包養！

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

更多

最夯影音

更多

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

化身「長輩」開慶生趴　穿Polo衫配護腰超傳神

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面