雲林高齡就醫創新紀元！30診所連線共70醫護「到宅醫療」

▲推行「在宅急症照護模式」，雲林基督教醫院今日舉辦在宅急症照護醫護小組成立大會。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林邁入高齡化社會，65歲以上老年人口占總人口20.56%，若邁入超高齡社會失能人口將增加；為精進居家照護品質、提供住院替代服務等面向，台灣近年推行「在宅急症照護模式」，今（19）日雲林基督教醫院舉辦在宅急症照護醫護小組成立大會，「繁星連線」宣誓擴大拓展雲林縣居家醫療量能。

雲林基督教醫院院長鄭清源表示，為鼓勵更多醫護投入，使居家醫療遍地開花，彌補醫療資源不均現象，在縣內第一家專門型在宅醫療診所好所宅診所院長黃子華號召下，今天集結雲林地區醫院、基層診所、居家護理所及藥局等，共同整合醫療與照顧資源，首創「醫路守護 雲林好照」計畫。

▲好所宅到宅支援診所院長黃子華說明，「在宅急症照護」開辦後，將有團隊的醫師或護理師到家中進行診療，且每日都有醫師或是護理師的治療。（圖／記者蔡佩旻攝）

好所宅到宅支援診所院長黃子華表示，健保署在7月1號之後會正式開始示範在宅急診照顧，主要受惠對象為失能長輩，過去老人家一旦發燒會立刻送往急診室，可能遇到沒有床位等待多日情況，在政策開辦後，將有團隊的醫師或護理師到家中進行診療，且每日都有醫師或是護理師的治療。

這樣的團隊需仰賴包括教育訓練、互相支援與溝通的平台，雲林基督教醫院與好所宅一起來組成「雲林好照」小組總共有30家的院所70多名醫師人員一起加入，期待雲林可以在到宅醫療走在前面 ，建立其他縣市的典範，也期待可以服務鄉下的長輩們，讓他們能在家裡就可以請醫師、護理師到宅在令人安心的環境中治療。

黃子華表示，將搭配多種可攜式診斷設備、即時分析生理數值儀器，與治療用設備、遠距會診通訊設備等進行視訊診療，並導入遠端監測設備等，執行密集在宅醫療服務，落實連續性全人照護，減少個案非必要的急診及住院，降低健保財政負擔。

中國醫藥大學北港附設醫院副院長林榮生表示，事實上很多鄉下地區長輩大多獨居，僅與照服員或是外傭相伴，突發情況要到醫院就醫或診所都相當不方便，「到宅醫療」在醫療制度上是一個新的歷史，透過醫院跟診所共同的制度、共識、默契，對於偏鄉地區老人可連續性的健康照顧，此計畫對於長者就醫上將獲得社會醫療更高關注。

在宅急症照護醫護小組成立大會，包括好所宅到宅支援診所、天主教若瑟醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、天主教中華道明修女會醫療財團法人天主教福安醫院、林嘉祈婦產科診所、佑仁診所、元安診所、白惠文西醫診所、宏泰診所，及慕妍、台安、長春、安昀、安歆、欣齡、欣宏、厚安居家護理所，平安藥局、好所宅藥局等單位出席與會。

▲在宅急症照護醫護小組成立大會，「繁星連線」宣誓擴大拓展雲林縣居家醫療量能。（圖／記者蔡佩旻攝）