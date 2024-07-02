在宅急症照護上路！失能長者感染治療免赴醫院　首年5千人受惠

▲衛福部7月1日起實施在宅急症照護試辦計畫，賴清德總統特別至亞東醫院視察推動情況。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內7月1日起推動「在宅急症照護試辦計畫」，賴清德總統今（2）日特別前往亞東醫院視察試辦情形，衛福部健保署署長石崇良表示，未來行動不便的失能民眾及照護機構住民，在家或照護機構內也能接受感染急症治療，以達「在地安養，無憂向晚」的目標，全國已經有148個醫療團隊核定，初估今年下半年健保會挹注3.5億元，受惠人數約5400人。

賴清德總統今日在衛福部長邱泰源、健保署長石崇良、亞東醫院院長邱冠明等人陪同下瞭解在宅急症照護。石崇良致詞時說明，健保開辦之初就有逐步推動居家醫療，但是到目前為止照顧多數是「穩定病患」，接受初級照護、安寧療護為主，然而出現急性症狀時，大概都是要往醫院去送，對於失能長者，有些還使用呼吸器，移動時相當辛苦。

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▲健保署長石崇良說明在宅急症照護試辦計畫。（圖／記者洪巧藍攝）

石崇良表示，健保從7月1日開始推動「在宅急症照護試辦計畫」，由醫師、護理師、藥師及呼吸治療師組成照護小組共同提供照護，讓因肺炎、尿路感染或軟組織感染而需要住院接受抗生素治療的病患，可以選擇留在家裡或照護機構內接受治療。

在宅治療透過新科技的導入，讓家裡可以和醫院一樣！石崇良解釋，透過搭配遠距醫療、遠端生命徵象監測設備及床邊檢測等，也使民眾不必到醫院住院也能接受良好的照護，減少院內交叉感染風險，而且計畫中也擬定綠色通道，隨時可以轉住院，和長照資源結合等。

▲「在宅急症照護試辦計畫」照護模式一覽。（圖／健保署提供）

收案對象部分，石崇良表示，可以分三大類，包含「居家整合計畫」收案8萬人，「照護機構住民」約12萬人，兩類目標對象約20萬人，另其他失能、行動不便個案前往急診時，如果經過評估也可以納入返家治療。

此類個案每年約三分之一到四分之一的人因為急症住院，換算一年下來約有5萬至7萬人住院，其中約有80%都屬於急性感染問題，依照國外經驗，這些個案約有 6~8成可以在家、機構裡完成治療，我國最初先以20%為目標，相當約1萬人次，因為計畫從下半年開始，今年推估約有5千人可以參與，健保挹注3.5億元。

▲亞東醫院示範在宅醫療，賴清德總統特別問候接受遠端照護的機構住民長者，長者一度激動落淚。（圖／記者洪巧藍攝）

邱泰源致詞表示，今天是醫療史上重要的日子，台灣65歲以上長者約有438萬人，長照需求約86萬人；而我國即將在114年邁入超高齡社會，老年人口照護需求高，急需醫療與長照介入，透過「在宅急症照護」計畫，將急性照護服務直接送到長者家中或照護機構中，減輕家庭照顧者往返醫院照顧負荷，同時連結長照服務資源，讓民眾能就地獲得全人全程的照護。

經統計，申請參與在宅急症照護試辦計畫的團隊計有169個，健保署目前核定148個團隊，遍布全台各地，持續審核照護團隊資格，並將相關資訊及參與院所名單已公布於健保署全球資訊網。

▲7月1日起實施「在宅急症照護試辦計畫」，全台各縣市都有團隊參與，目前核定148個團隊。（圖／健保署提供）