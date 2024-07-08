今明午後「降雨熱區」曝　周末高壓發威全台悶熱

▲今日午後仍有較大雨勢。 （示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後天氣不穩定，天氣風險公司天氣分析師李至晟今（8日）指出，今午後山區對流發展，受到大環境東南到偏南風的帶動，影響西半部平地，中南部淺山、內陸平地雨勢較大，明日午後對流往北部、東北部移動，較大雨勢往北部、東半部移動，到周末太平洋高壓增強，全台晴朗悶熱。

李至晟說，高空低壓會在今、明天通過台灣後進入中國大陸，所以還是會延續類似的天氣。今上午各地晴朗炎熱，都會區或內陸近山區平地局部有36度以上高溫，午後山區對流發展，受大環境東南到偏南風的帶動，影響西半部平地。

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他表示，目前看來還是以中南部淺山以及內陸平地雨勢較大，留意短時間排水不及造成的積水，及雷擊跟強陣風。入夜後各地大致穩定，只有迎風面的東南部到恆春半島有短暫雨機會。

他說，周三起高空低壓遠離，但因為北方系統較活躍，會讓太平洋高壓稍微東退，台灣附近吹起西南風。一方面會讓午後對流改往北部、東半部移動，預測午後較大雨勢會往北部、東半部移動，中南部則以山區為主。

李至晟表示，海峽水氣也會在清晨到上午移入，沿海平地高溫的情況會稍微緩解，但內陸還是比較悶熱。到這個周末太平洋高壓又會增強，午後對流減少，全台可能又會迎來一次晴朗悶熱的天氣。

李至晟提到，近期因為天氣不穩定，大氣容易垂直混和，所以各地的空氣品質都相當不錯，預測以良好為主，局部會因為中午的紫外線產生臭氧而達到普通等級，但時間比較短，只有下午到傍晚有機會，不用太過擔心。