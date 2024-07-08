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未來9天雨區曝　賈新興：觀察7／14菲律賓熱帶低壓發展

▲▼ 。（圖／翻攝YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」）

▲ 觀察周日於菲律賓東方外海熱帶性低氣壓發展機率。（圖／翻攝YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」）

記者蔡亞樺／台北報導

7月進入颱風季，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今（8日）在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，觀察周日於菲律賓東方外海熱帶性低氣壓發展機率，約4到5成的機率，但變成颱風機率較低，周六、周日密切觀察該低氣壓的發展。

未來降雨趨勢，賈新興在臉書發文指出，周二午後西半部有局部短暫陣雨，宜蘭亦有零星短暫雨。周三至周四偏微弱西南風，清晨至白天，台中以南沿海易有零星短暫雨，台東有焚風發生的機率，午後各地有局部短暫陣雨。

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他表示，周五午後，北部及中投有局部短暫陣雨，南部山區及宜花東有零星短暫雨。周六午後，北部及南投有局部短暫陣雨，南部山區及宜花東亦有零星短暫雨。

賈新興說，周日午後，西半部有零星短暫陣雨，並觀察在菲律賓東方外海熱帶性低氣壓發展機率。他在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，從歐洲預測模式該低氣壓發展約4到5成的機率，往菲律賓東方移動，但變成颱風機率較低，周六、周日這兩天密切觀察發展的機會。

他表示，下周一至下周三，台東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後北部山區及竹苗以南有局部短暫陣雨。小琉球周三至周六，中午前易有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

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