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台灣男性外派越南「連普男走路都有風」　越婿10年修成正果

▲結婚,婚禮,新娘,新郎。（圖／取自Pexels）

▲台男外派越南10年，娶到美嬌妻。（圖／取自Pexels）

記者張靖榕／綜合報導

台灣外籍配偶人數逐年增加，一名人在越南的越南女婿在社群網站上分享和「在地經驗」，他說台灣人在越南「連普男走路都有風」，愈不會講越文就愈吃香，他本身就在當地交過2任女友，之後踏入婚姻；他說越南女子平均都很漂亮，據說是因為吃了魚露的關係，讓她們身材前凸後翹。沒想到主題是討論文化差異，網友卻紛紛歪樓「魚露給我來一打」。

原PO在《Dcard》發文，表示出於許多人分享台灣女生和越南女生的比較，他想以在越南10年並且成為越婿2年的經驗分享。他大約10年前外派到越南，「當時的台灣人真的是鍍金的」，他說台男在當地不論長相多普，基本上走在路上就有風，「在公司走一圈每個女孩都會看你的那種」，求偶難度瞬間從地獄級降低到超簡單。

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原PO表示，越南女孩平均而言真的很漂亮，「據說是因為魚露的關係讓他們身材前凸後翹，加上骨架小、家境普遍不佳」，很多人有得吃就不錯，加上沒有太多食物選擇，口味相較泰緬也算清淡，「所以真的是穠纖合度，天生的衣架子。」

關於內在，原PO點出一個關鍵就是「越文能力」，大致上越文能力愈差，加上外國光環在當地就愈吃香。以他個人經驗而言，會有3種越南女性接近他，分別為「會中文」、「會英文」、「會越文」3種。

會中文的女性也有分「專門接近你想跟妳出去的」，通常家境不太好，但認真向學，外國人初來乍到很容易被迷暈；另一種是家境小康，因受過較好教育而會中文，這類型的態度很好很禮貌，不會有明顯目的性。

會英文的女性，通常受過較高教育，家境偏好，因此選擇不會侷限亞洲男性，若有好感通常也會走向交往。只會越文的女性，依據他觀察普遍家境差，教育程度低，「你在她眼中就是她翻轉人生的關鍵。只要你有那個意思就會跟著你回去。」

初期原PO不太會講越文，在當地算是相當受歡迎，但隨著待久了，越文愈來愈好，桃花運就愈來愈差，外國光環淡去。此時，加上當地還有許多國家的競爭對手，台灣人基本上只贏過中國人，「但悲哀的是很多越南人分不清台灣和中國人。」

原PO於2019年認識現任老婆，正逢當時疫情剛開始，無法回到台灣，2020年過年就直接和當時還是女友的她回她家鄉過年，也因此得以了解老婆的家庭價值觀。她老婆個性獨立，會幫忙家裡，上大學也是半工半讀，個性是會尊重他的看法，並且和他討論人生大小事，算是外柔內剛型。

對於近期網路討論熱門的台灣中年男性迎娶越南年輕女性，原PO說這都是一個開發中國家發展的歷程，身邊不論自由戀愛或仲介結婚的，都還是有好結局的，但用自己狹窄的世界觀去看待新住民，甚至是新二代的住民，「他們情何以堪」，「祝福並適時地提醒，還一個好的環境給新二代，我相信這才是我們要做的。」

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