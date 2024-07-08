下周有利颱風生成「1個帶1個」　氣象署揭可能位置

▲吳德榮表示，最新歐洲模式系集模擬顯示，下周三前後，菲律賓東方至南海一帶，輕颱存在機率約10％至30％。（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」專欄）

記者蔡亞樺／台北報導

7月進入颱風季，氣象專家吳德榮今（8日）表示，下周三前後，菲律賓東方至南海一帶，「輕度颱風」存在機率約10%至30%之間，需持續觀察。中央氣象署也預估，下周開始建立有利颱風生成的環境，注意南海到菲律賓東方海面是否有熱帶系統發展。氣象專家林得恩表示，南海及菲島東部外海附近，熱帶擾動蠢蠢欲動，本月中下旬開始還有1個帶1個出場的橋段。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式系集模擬顯示，下周三前後菲律賓東方至南海一帶，輕颱存在機率約在10至30％之間，但各國模擬差異大，且持續調整中，顯示不確定性大，需繼續觀察。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署預報員徐仲毅說，西北太平洋容易有颱風形成在每年7至9月，7月後颱風發展甚至對台影響機率增加，這是夏天必然現象。預計下周開始建立有利颱風生成環境，要注意南海到東方海面是否有熱帶系統發展。

他表示，颱風路徑一般來說會沿著太平洋高壓南側移動，在接近之前颱風外圍沉降跟造成環境風場的背風沉降，使得台灣附近溫度提高，等颱風進來外圍雲系造成降雨或雲量增加，溫度就會下降，因此颱風接近之前跟實際影響程度不一樣。

徐仲毅說，在西南風增強跟太平洋高壓勢力交會形成風場，環境有利於颱風生成，是可以從預測模式訊息運算颱風生成的機率，但生成機率是否30%，目前還無法這麼早做預測，仍要持續觀察。

▲美國NCEP最新數值模式模擬周日氣壓場+降雨場預報圖。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，根據今晨美國NCEP最新數值模式模擬結果顯示，未來於南海及菲島東部外海附近，熱帶擾動蠢蠢欲動，並有繼續發展增強的趨勢，時間點從本月中、下旬開始，還有1個帶1個出場的橋段。