午後雷雨連灌5天「下到發紅」　雨最大地區曝

▲未來降雨趨勢以午後雷陣雨為主，又急又大，慎防。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，今（8日）大氣環境最不穩定，午後雷雨又急又大，中南部、大台北及山區留意局部大雨，甚至有豪雨，周四、周五風場轉為西南風，午後雷陣雨情況持續，而未來一周各地高溫33至36度，大台北及花東縱谷更高溫。

氣象署預報員徐仲毅說，未來一周台灣天氣受到太平洋高壓勢力影響，各地晴朗炎熱，但下午留意午後雷陣雨，來得又急又快，降雨趨勢仍以午後雷陣雨為主，隨著太平洋高壓勢力不同，每天區域也會不同。

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他指出，受到太平洋高壓及冷心低壓影響，今天大氣環境最不穩定，午後雷陣雨範圍比較大，中南部、大台北及山區留意局部大雷雨，甚至有短延時大雨或豪雨發生，伴隨瞬間大雨或雷擊強陣風，不排除有冰雹出現。東南部、恆春半島海面對流移入，不定時有下雨情況。

▲午後降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

徐仲毅表示，明天午後雷陣雨區域集中在中南部山區、接近山區平地。周三轉為南風，午後雷雨區域增大，包括中部以北、宜蘭花蓮、南部山區都有機會。周四周五轉西南風，山區、東北部、東部及大台北容易有午後雷陣雨。

他說，明、後天中南部清晨到上午有局部降雨，周四、周五環境風場偏西南風，清晨到上午中南部也有局部降雨，但主要雨勢仍是午後雷陣雨，其他時間大致上天氣穩定。

高溫部分，徐仲毅表示，未來一周各地高溫約33至36度，尤其大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷更高溫，慎防熱傷害。周四及周五東南部有焚風發生的機會，多補充水分預防中暑。