台南400幼教展登場　黃偉哲偕同幼兒體驗古早時代台灣囡仔的趣味

▲台南400全民教育「幼教振動 歡喜規冬」假日活動，6日在北區公園國小活動中心登場，黃偉哲市長也到場與民眾進行有獎徵答並發送隱藏版獎品，與小朋友共同體驗古時囡仔的遊戲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南400全民教育「幼教振動 歡喜規冬」假日活動，6日在北區公園國小活動中心登場，吸引親子到各個闖關攤位挑戰遊戲關卡，開幕活動由市立第一幼兒園20位小朋友帶來童真的舞台表演，黃偉哲市長也到場與民眾進行有獎徵答並發送隱藏版獎品，並一起與小朋友共同體驗古時囡仔的遊戲，滿場氣氛活潑熱鬧。

黃偉哲市長表示，台灣的第一所幼稚園「共立幼稚園」就設立在台南，位於現在中西區的祀典武廟，對台灣幼兒啟蒙教育具開創性意義，本次台南400幼教展，透過跳房子、丟沙包、布可小星球等8大闖關遊戲，搭配台灣傳統童謠和早期木製搖搖馬，體驗現代與傳統童玩樂趣。此外，舞台還有10所幼兒園童趣可愛的表演；及展示幼兒教育的老照片牆，提供家長回憶兒時，並與小朋友共度愉快假期。

教育局鄭新輝局長表示，今日現場估計有超過3千人次到場同樂，12歲以下小朋友都可以領取闖關卡，完成關卡可以換台南400 LOGO限定獎品，非常有紀念價值。民眾除了參加趣味闖關、唱跳表演及有獎徵答等活動，還能到旁邊的兒童科學館，免費參觀教育的時空旅行主題展；而參加幼教展的民眾，還能額外領取時空旅行展的200分積分，累積積分還能抽大獎。一日活動下來，不但能獲得精美好禮，還能加深對台灣教育的認識，可謂豐收滿滿。

教育局表示，本次活動豐富精彩，感謝第一幼兒園帶領11所公、私立幼兒園與團隊用心準備與協辦這場幼教展，讓現場的家長與孩子們能夠盡情的享受大朋友及小朋友的時光，還能拍照打卡留下令人難忘的跨時代親子同樂回憶，歡歡喜喜的帶著幸福回家。