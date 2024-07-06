心連心擁抱生命樹　台南市勞局辦職災勞工支持團體　

▲2024年勞工局仍舊精心安排於6日在關仔嶺富野溫泉會館舉辦「職災勞工及其家屬支持團體」活動，邀請寬欣心理治療所團隊帶領職災勞工及其家屬共同參與分享。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局為鼓勵職災勞工重返職場，自2016年起每年辦理「職災勞工及其家屬支持團體」，至今已邁入第9個年頭。尤其台南市勞工局因辦理此項活動回饋良好並獲勞動部肯定，進而勞動部將此項服務納入計畫推廣至全國各縣市比照辦理，以嘉惠更多職災勞工及家庭。

2024年勞工局仍舊精心安排於6日在關仔嶺富野溫泉會館舉辦「職災勞工及其家屬支持團體」活動，邀請寬欣心理治療所團隊帶領職災勞工及其家屬共同參與分享。

職災勞工面臨職業災害時，不僅心理徬徨無助之外、還要面對個人身體的痛楚，尤其長期的醫療及復健過程，能否順利重返職場或需重新適應新工作的憂慮與處境，深深影響的不只是職災勞工的情緒，也造成家屬心情上的負擔。職災專業服務人員為強化職災勞工復工的動力、提供抒發壓力的方式並強健心靈的支持力，透過每年舉辦「職災勞工及其家屬支持團體」活動，邀請個案與家人一同參與，在專業心理師的指引中開啟心靈紓壓，共同分享心情與表達個人心境，運用團體心理治療方式互相鼓勵建立信心，讓職災勞工能夠有勇氣與機會再次面對未來。

2024年的『職災勞工及其家屬支持團體』活動邀請15位因職業災害受傷之勞工朋友及25位家屬參加，由寬欣心理治療所團隊安排相關課程與活動，內容有「我們都一樣的感覺、聽與說溫馨傳情意、攜手種一棵生命之樹、感謝彼此的陪伴支持、互相關心牽手接心、讓我們再更靠近一點、支持是最堅定的力量」等多元性課程，藉由專業諮商師帶領，舒緩因職災後家庭角色、功能之轉變形成家庭成員間的緊張情緒，降低職災事件帶來之生活衝擊，增進職災勞工及其家屬情緒自處能力與心靈正向成長。

勞工局王鑫基局長表示，因職災而造成肢體受傷之勞工，在準備復工階段可能需要面對身體自我形象的改變、肢體功能的障礙、工作內容的調整而出現害怕或失落情緒，甚至有些勞工退卻不願回歸職場。因而希望藉由情緒支持、認知調適等心理重建處遇介入，協助職災勞工提升重返職場的信心，家屬也可獲得身心照顧，創造正向的互動經驗；另外，感謝台南市餐飲工會劉檄穆理事長連結總祿境福德正神廟宇提供愛心米給本次參與職災支持性團體成員，一同落實市長黃偉哲「希望家園」的美好真諦，為職災勞工及勞動市場共創雙贏的局面。