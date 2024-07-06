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台南400公車行動展　串聯台南的交通情感線

▲台南市政府規劃「透．南城」城市展，其中交通局把展場延伸到移動的過程之中，特別改裝2輛ModelT電動巴士作為「公車行動展」兼展覽接駁車，串聯各主要場館與交通節點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府規劃「透．南城」城市展，其中交通局把展場延伸到移動的過程之中，特別改裝2輛ModelT電動巴士作為「公車行動展」兼展覽接駁車，串聯各主要場館與交通節點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南400已進入暑期支線「南夏時刻」，台南市政府規劃「透．南城」城市展，其中交通局把展場延伸到移動的過程之中，特別改裝2輛ModelT電動巴士作為「公車行動展」兼展覽接駁車，串聯各主要場館與交通節點，並以「台南的情感線」為城市主題，讓遊客在公車上體驗屬於台南人的生活味。

交通局長王銘德表示，公車連結了台南的空間網絡，它不只是運輸、更是『搭載著每一個人的寄託，去想去的地方，見想見的人』，讓城市的情感得以相互連結。台南400公車行動展係以「台南的情感線」作為核心理念，希望藉由展覽，喚起人們對於所處環境的感受、對人群的關注以及對這座城市文化的認同。

▲台南市政府規劃「透．南城」城市展，其中交通局把展場延伸到移動的過程之中，特別改裝2輛ModelT電動巴士作為「公車行動展」兼展覽接駁車，串聯各主要場館與交通節點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

交通局長王銘德表示，城市展的接駁車不只是交通功能，更是展覽的一部分，車輛規劃六大特色：遊客首先會看到結合透南城主視覺的台南的情感線特殊彩繪、車內結合市區地圖與路線導引之地面展區、展示路線特色與乘客心得之窗戶與扶手展區、每個座位皆有展品閱覽與紀念車票，可在主題站牌打卡留念並蓋上紀念戳章。

此外車內除有液晶螢幕播放『台南的情感線』主題影片外，並首次在公車車內應用全彩「電子紙」顯示技術，隨車輛行駛過程顯示沿途景點及公車到站資訊，帶給遊客創新的乘車體驗。

▲台南市政府規劃「透．南城」城市展，其中交通局把展場延伸到移動的過程之中，特別改裝2輛ModelT電動巴士作為「公車行動展」兼展覽接駁車，串聯各主要場館與交通節點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市公共運輸處處長吳俁之表示，公車行動展路線串接台南轉運站、台南火車站、台南市立美術館一館、台南市立美術館二館、海安路街道美術館、大台南交通教育主題館及台南市安平再生水廠環教中心等各城市展之展覽及相關活動。展期為7月5日至9月1日（每週一停駛），展出時間為上午9時至下午5時30分，並採固定班表行駛且免費搭乘，詳細路線及班次資訊可上透•南城官方網站，也可下載大台南公車APP或至大台南公車網站查詢，歡迎民眾搭乘及體驗公車行動展特色接駁公車。

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